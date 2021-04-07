Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü: 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'da şantiye alanını yol sanan sürücü, otomobiliyle 4 metre yüksekten Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesine düştü. Kazada araçtaki bir kişi yaralandı, bir kişi de olay yerinden kaçtı.Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda ilerleyen 34 PC 5456 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı kavşağına geldiği sırada yolun devam ettiğini zannederek Büyükşehir Belediyesi Yol İşler Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi. Beton bariyerlere çarpan otomobil, yolun 4 metre aşağısında iş makinelerinin park edildiği alana devrildi. Kazada, otomobildeki bir kişi kaçarken, üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi de yaralandı. Şantiye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2021-04-07 06:59:48



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