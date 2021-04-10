Adana’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Beyaza bürünen katran ve kızılçam ormanları görsel şölen oluşturdu

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Adana’nın Feke ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Toros Dağları eteklerinde bulunan Feke ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Gaffaruşağı, Ormancık mahallelerinde bulunan katran ve kızılçam ormanlarının bulunduğu alanlar beyaza bürünerek görsel şölen oluşturdu.

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