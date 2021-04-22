Kozan´da enerji nakil hattı yenileme çalışmaları devam ediyor



ADANA, (DHA) Elektriğin kesintisiz şekilde ulaştırılması hedefiyle hareket ettiklerini belirten Toroslar Edaş, Adana´nın Kozan ilçesine 10,6 milyon TL değerinde yatırım yaptıklarını duyurdu. Toroslar EDAŞ, Adana ili Kozan ilçesinde enerji nakil hattı yenileme çalışmalarına yenisini eklediğini ve yatırım sayesinde Kozan ilçe merkezindeki 11 ve Feke ilçe merkezindeki 7 mahalledeki elektrik tedarik sürekliliğinin iyileştirildiğini kaydetti.Toroslar EDAŞ, hizmet bölgesinde yer alan Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmetine ek olarak, çalışma sahasına Kozan ilçesini de dahil ettiğini belirtti. Bu kapsamda Adana ilinin Kozan ilçesinde bakım ve onarım çalışmalarının da gerçekleştirildiği ifade edildi."40 YIL BOYUNCA AYNI ENERJİ NAKİL HATTI KULLANILIYORDU"Kış şartlarının oldukça zor geçtiği Kozan ve Feke ilçelerine bağlı toplam 18 mahallenin enerji ihtiyacı, geçtiğimiz 40 yıl boyunca aynı enerji nakil hattı ile sağlandığının belirtildiği açıklamada, "Bu enerji nakil hattının gerek ekonomik ömrünün dolması, gerekse kapasitesinin üstünde gelen talepleri karşılayamayacak duruma gelmesi nedeniyle yenilenmesine ihtiyaç duyuldu" ifadelerine yer verildi.Proje kapsamında 43 km uzunluğunda 3/0 AWG kesitli enerji nakil hattı ve 6 adet dağıtım merkezi tesis edildi. 10,6 Milyon TL keşif bedeli olan bu projelerin yapımı ile bölgeye 2 farklı kaynaktan enerji sağlanacağı ve 18 mahallenin elektrik arz ve tedariğinde iyileştirmeler sağlandığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez

2021-04-22 17:13:10



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