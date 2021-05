Adana´da 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı' başvurusu heyecanı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi kategorisinde 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması konusunda başvuru hazırlıkları için adaylık komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, "Böyle bir ağa dahil olmak ve bu prestijli unvanla anılmanın, Türkiye'de en fazla gastronomi alanında Adana'nın hakkı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

2004 yılında ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak kabul edilen şehirlerarası iş birliğini güçlendirme hedefiyle kurulmuş, 2018 itibariyle bünyesinde 72 ülkeden 180 üye şehir barındıran `UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına´ Adana´nın da gastronomi alanında katılması için başvuru hazırlığına dair adaylık komitesi toplantısı düzenlendi. Toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Elban, kentlerin kendine has özelliği ve kültürlerinin baskılanmaya başlandığını ve buna karşı çalışmaların sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.

`BÖYLE BİR AĞIN İÇİNDE OLMAK BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAR´

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı Projesi'nin kültürel anlamda büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Elban, bir kentin belli özellikleriyle tanınıyor olabileceğini ama bu tanınmayı uluslararası arenaya taşımanın şehri üst seviyelere taşımak anlamına geldiğini söyledi. Yapılan çalışmalarda uzmanlaşarak ve kaliteli bir seviyeye gelerek uluslararası alanda tanınmanın kent adına prestij sağlayacağını ifade eden Elban, "Her şehir bu prestiji almak, bundan yararlanmak, bu ağın içinde bulunmak isteyecektir. Böyle bir ağın içinde olmanın her zaman büyük bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Böyle bir ağa dahil olmak ve bu prestijli unvanla anılmanın Türkiye'de en fazla da gastronomi alanında Adana'nın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Herkesin bildiği, kabul ettiği bir konunun uluslararası düzeyde de belirlenmesini istiyoruz. Dolayısıyla işimiz çok da zor değil. Günlük yaşadığımız, bildiğimiz şeylerin bir disiplin, format içerisinde tüm dünya tarafından bilinmesini arzu ediyoruz" dedi.

`KENTİMİZİN REFAHINI ARTTIRACAKTIR´

Bu projeye başvuru hakkının Adana Büyükşehir Belediyesi´nin yetkisinde olduğunu ama bu projenin tüm Adana´nın projesi olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Vali Süleyman Elban´ın önderliğinde çalışmaların yürüdüğünü kaydetti. Adana´nın kültürel özelliklerini tüm dünyanın bilmesini istediklerini belirten Başkan Karalar, "Bunun için çok kapsamlı bir turizm eylem planı yapıyoruz. Herkes, mahallesi hakkındaki görüşünü, turizme katkı koyabileceğini düşündüğü fikirlerini, Adana´nın bu tarz özelliklerini bize rahat ulaştırsın diye sehircilikatolyesi.org.tr´den rahatlıkla girebilmesini sağladık. Adanalıların bu bilgileri bize vermesi çok önemlidir. Gastronomi alanında bu ağa dahil olmak kentimizin refahını artıracaktır."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-05-07 16:47:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.