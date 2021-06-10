Adana'daki kazada 3 milli eğitim müdürü, 2 şube müdürü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da kaza yapan otomobildeki 3 ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Bayer yönetimindeki 38 D 5629 plakalı otomobil, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde giden Hüseyin Kamış'ın kullandığı 01 ABZ 783 plakalı midibüse çarptı. Savrularak refüje çarpan otomobilde bulunan ve öğretmen alım mülakatı için kente geldikleri öğrenilen Adana İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gazi Keleş, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Kozan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer, Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt, Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, Cankur ekiplerince çıkartıldıktan sonra ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.