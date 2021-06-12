Dondurma yiyerek cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi kamerada

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 3 iş yeri, 3 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden Abdülaziz D.´nin hırsızlık anında dondurma yemesi dikkat çekti.
Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, merkez ilçelerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla son 2 haftada 6 hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen Ahmet A., Abdülaziz D., Nuri Y., Ayhan K., Şahin B., Ayhan E. ile Cumali A.´yı gözaltına aldı. Marketten cep telefonu çalan şüphelilerden Abdülaziz D.´nin ise hırsızlık anında dondurma yemesi dikkat çekti. Şüphelilerden Ahmet A.´nın da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi´ndeki tarladan 3 ton karpuz yüklü kamyonu çalma anı kameralara yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelileri ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-06-12 10:22:42
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