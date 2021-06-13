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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TSYD Kupasında şampiyon Yüreğir Belediyesi

İHA

TSYD Kupasında şampiyon Yüreğir Belediyesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi’nin Yüreğir Belediyesi sponsorluğunda düzenlediği ‘Mini Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk kupasını Yüreğir Belediyesi kaldırdı. Turnuvada ikinciliği TSYD Adana Yönetim, üçüncülüğü ise İlkhaber Gazetesi elde etti.
TSYD Nihat Geven Tesisleri’nde 2 gün süren ve çim alan üzerinde minyatür kaleler eşliğinde oynanan turnuvaya gazete, dergi ve kurumların basın bürolarından 16 takım katıldı. Turnuvanın final mücadelesi öncesi Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir’in de katılımıyla gösteri maçı düzenlendi. Başkan Kocaispir gazeteci çocuklarıyla futbol oynadı karşılaşma sonunda centilmenlik madalyalarını sundu. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, dostluğun ve arkadaşlığın pekiştiği turnuvanın gelecek yıllarda daha da güzelleşeceğini söyledi. Turnuvada Nike Hürspor’un yaptırdığı Milli Takım formaları da Yüreğir Belediyesi Futbol Takımı’na sunuldu.
Turnuvada fair play kupası kadınların oldu. Kupalar İlkhaber Gazetesi'nden Funda Bozan ile Sportürk Gazetesi’den Ceren Türk’e verildi. Turnuvanın gol krallığı ödülünü ise 16 golle İlkhaber Gazetesi’nden Ahmet Akdeniz elde etti. Gösteri maçı sonrası TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, TSYD genel kurullarının divan başkanlığını yapan Erdal Fernergiz, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir’e turnuvaya katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu. Yine turnuvanın hakemliğini yapan İrfan İşisağ ile istatistiklerini tutan İpek Dinçkalmiş’a madalyalarını Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir taktı. Sarıçam Belediyesi’nin forma sponsoru olduğu etkinlikte belediye spor işleri müdürü Kadir Gül’e TSYD adına yaptırılan teşekkür plaketini Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti.

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