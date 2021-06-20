Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı Adana'da polis ekipleri kumar oynanan iş yerine baskın düzenledi: 4 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı Adana'da polis ekipleri kumar oynanan iş yerine baskın düzenledi: 4 gözaltı

İHA

Adana'da kumarhane baskını sırasında kumarhane sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen bir kişi, paraya el koyan polisin elini ısırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kumarhaneyi basıp paraya el koyan polisin elini ısırdı Adana'da polis ekipleri kumar oynanan iş yerine baskın düzenledi: 4 gözaltı

Adana’da kumarhane baskını sırasında kumarhane sahibinin kardeşi olduğu öğrenilen bir kişi, paraya el koyan polisin elini ısırdı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 18 Haziran günü akşam 22.10 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Bakımyurdu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde kumarhane açılışı yapıldığına dair ihbar alan polis, adrese baskın düzenledi. Ekipler, içeride 22 kişinin olduğu iş yerine yaptığı baskında kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 lira, çok sayıda kart destesi ve oyun takımları ele geçirdi.
Ekiplerin kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhane işletmecisi oldukları belirlenen 4 şüpheli polisle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kumarhanenin sahibi K.Y.’nin (36) kardeşi S.Y., kumar parasını elinde tutan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde görevli komiserin elini ısırdı.
Olayla ilgili S.Y. (30), K.Y. (36), F.D. (29) ve H.T. (38) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Polis ayrıca söz konusu iş yerinde kumar oynadığını tespit ettiği 18 kişiye korona virüs salgını tedbirlerini ihlal etmekten ve Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uyguladı.
4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da düşük gramajlı ekmek üreten fırınlara ceza
YEREL HABERLER Kozan'da düşük gramajlı ekmek üreten fırınlara ceza
Dağlı Kozan’da esnaf ve gençleri dinledi
YEREL HABERLER Dağlı Kozan’da esnaf ve gençleri dinledi
İş adamından anaokulu öğrencilerine oyuncak
YEREL HABERLER İş adamından anaokulu öğrencilerine oyuncak
Araçlardan atılan izmaritler yangına sebep oluyor
YEREL HABERLER Araçlardan atılan izmaritler yangına sebep oluyor
Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Adana'da polis adaylarının mezuniyet sevinci
Adana'da 413 polis adayı mezun oldu Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da 413 polis adayı mezun oldu Adana Kemal ...
ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran
YEREL HABERLER ÇKS kaydı için son gün 30 Haziran
Filpa'ya ihracat ödülü
YEREL HABERLER Filpa'ya ihracat ödülü
Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
YEREL HABERLER Baskında el konulan kumar parasını geri almak için ...
"Yakut" göreve hazır Yüreğir Belediyesi arama kurtarma timi kurdu
YEREL HABERLER "Yakut" göreve hazır Yüreğir Belediyesi arama ...
Adana’da MHP'ye toplu katılım
YEREL HABERLER Adana’da MHP'ye toplu katılım
Adana´da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
İklim değişikliği bal üretimini düşürecek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Zootekni Doç. Dr. Aziz Gül, küresel ısınma ile yaşanan iklim değişikliğinden arıların olumsuz etkilendiğini belirtti Doç. Dr. Aziz Gül: "Polen olmadığı yerlerde arıcılarımız polen alsınlar ya da hasat yaptıktan hemen sonra polen kaynaklarına arılarını taşısınlar"
YEREL HABERLER İklim değişikliği bal üretimini düşürecek Hatay ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu 4 bin 600 litre akaryakıt, bin 180 paket sigara, 960 litre sahte içki ve 858 adet cinsel ürün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu 4 bin 600 litre ...
Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu Adana’da 11 yıl önce evlenen ancak çocukları olmayan Sultan-Serkan Bayar çifti, koruyucu aile olarak annesini Suriye’deki savaşta kaybeden bir kız çocuğu ile ailesi tarafından yurda bırakılan Türk çocuğa evlerinin kapılarını açtı Kız çocuklarının pastayla Babalar Günü sürprizi yaptığı Serkan Bayar duygusal anlar yaşadı Serkan Bayar: "Onların baba demeleri beni eritip bitiriyor" Sultan Bayar: "Kızlar artık benim dünyam oldu. Daha önceleri eksiktim ama şu an onlar beni tamamladılar"
YEREL HABERLER Türk ve Suriyeli çocuklara baba oldu Adana’da 11 yıl ...
Ermenilerin Türkleri nasıl yaktığı o fırınlarda anlatılacak
YEREL HABERLER Ermenilerin Türkleri nasıl yaktığı o fırınlarda ...
Komşusunun evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Komşusunun evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Fazlı dedeye devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER Fazlı dedeye devlet sahip çıktı
Adana’da komşu cinayeti Kavga ettiği komşularına pompalı tüfekle ateş etti, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da komşu cinayeti Kavga ettiği komşularına ...
Bakan Soylu, Adana’daki yeni konsept Nüfus Müdürlüklerini tanıttı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Adana’daki yeni konsept Nüfus ...
İnşaatın 8´inci katından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 8´inci katından düşen işçi öldü
8. kattan taşıdığı kumların üstüne düşen işçi öldü Adana'da inşaatta çalışan işçi, 8.katta dengesini kaybedip düştü
YEREL HABERLER 8. kattan taşıdığı kumların üstüne düşen işçi ...
Bünül, Ceyhan Kent Konseyi'nde güven tazeledi Ceyhan Kent Konseri 5. Olağan Genel Kurulu Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri'nde yapıldı
YEREL HABERLER Bünül, Ceyhan Kent Konseyi'nde güven tazeledi Ceyhan ...
Babalar Gününe parkta yalnız giriyor 81 yaşındaki adam kızlarının kendisine bakmadığını öne sürüp parklarda yaşamaya başladı Fazlı Seçgin: “Allah’tan hayırlı bir ölüm istiyorum” “Mahallede oturan vatandaşlardan Yıldız Öner: “Fazlı amca yağmurda, çamurda hep burada”
YEREL HABERLER Babalar Gününe parkta yalnız giriyor 81 yaşındaki ...