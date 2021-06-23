Adana Şehir Hastanesi’nde halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen göğüs ortadan yarılmadan, küçük kesilerle kalp kapağı değişimi ve koroner baypas ameliyatları, vatandaşların hiçbir ek ücret ödemesine gerek kalmadan başarıyla yapılıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Özsöyler ve Op.Dr.Suat Karaca ‘nın bulunduğu ekip, son olarak Demir Oğultürk’e küçük kesi ile aort kapak değişimi, Nihat Ergöl’e koltuk altı kesi ile mitral kapak değişimi ve Şaban Yüceler’e ise sol meme hizasından koroner baypas ameliyatlarını başarılı bir şekilde uyguladı.

Prof. Dr. İbrahim Özsöyler, küçük kesiden kalp ameliyatlarının kalp cerrahisi ile halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen göğüs ortadan yarılmadan, küçük kesilerle yapılan kalp ameliyatlarını ifade ettiğini söyledi. Prof. Dr. Özsöyler, ameliyatla ilgili şunları kaydetti:

“Minimal kesilerle kalp ameliyatının yapılması, göğüs duvarının bütünlüğünü bozmadan yani sternotomi denilen göğsün ortadan yarılmasını uygulamadan, göğsün yanlarından kaburgaların arasından girerek gerek kalp kapağı değişimini yapmak, gerekse koroner bypass ameliyatlarını yapmak demektir. Her birinin ayrı teknikleri vardır. Kalp kapakları için sağ koltuk altından küçük kesilerle kalp ameliyatı yapılabilir. Koroner baypas ameliyatları ise özel aletler yardımıyla sol meme altından küçük 78 santimlik kesilerle yapılır. Bunun yanında koltuk altından, meme altından, meme dış kıvrımından küçük 45 santimlik kesilerle kalp kapak ameliyatları, kalpten kitle çıkarılması, kalpte delik onarımı yapılabilmekte olup bazı ritm problemlerine eş zamanlı müdahale edilebilmektedir. Bu ameliyatların yapılabilmesinde gerekli test, analiz ve değerlendirmelerin ardından, hastanın uygunluk durumu belirlenir ve uzman hekim tarafından en uygun ameliyat yöntemine karar verilir. Küçük kesilerle yapılan kalp cerrahisi , hastanın ameliyat sonrası daha az ağrı duymasını, istediği yönde ve şekilde yatabilmesini,enfeksiyon riskinin daha düşük olmasını ve toparlanmanın daha hızlı olmasını sağlar. Cerrah için meşakkatli, hasta için konforludur.”

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