Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

DHA

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte bir çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye olduğu öne sürülen kişileri de tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-06-25 07:27:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da organize suç örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Adana’da organize suç örgütüne operasyon
Uyuşturucu için evdeki muslukları bile sattı Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç, madde için hem kendi hem de annesinin evindeki bütün eşyaları sattı Anne Zeliha Beşenk: “Oğlumun tedavi olmasını istiyorum” “Her şey gelir ama evlat gelmez”
YEREL HABERLER Uyuşturucu için evdeki muslukları bile sattı Adana'da ...
Adana'da husumetli iki grup sokak ortasında çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da husumetli iki grup sokak ortasında çatıştı: ...
Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı
Ceyhan Belediyesinden moral konseri
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesinden moral konseri
Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi: 2 ...
Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan hizmet binası önüne büfe tepkisi
YEREL HABERLER Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan hizmet binası önüne ...
Adana'da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı” anma etkinliği
YEREL HABERLER Adana'da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı” anma etkinliği
Okullardan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Okullardan kan bağışına destek
ATO Meclis Başkanı Acı: "Güzel günler uzak değil" "Pandemi sonrasına umutla bakıyoruz"
YEREL HABERLER ATO Meclis Başkanı Acı: "Güzel günler uzak ...
MLKP'ye finansal destekle suçlanan sanığa 15 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER MLKP'ye finansal destekle suçlanan sanığa 15 yıl ...
Yüreğir Belediyesinden yabancılara Türkçe kursu
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden yabancılara Türkçe kursu
Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı çalışmaları
YEREL HABERLER Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı çalışmaları
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyete başladı
YEREL HABERLER Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı faaliyete ...
6 bacaklı doğan yavru köpek, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER 6 bacaklı doğan yavru köpek, hayata tutunamadı
Streetball Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Streetball Turnuvası başladı
Kavgada kurtarmaya çalıştığı ağabeyini öldürmüştü; görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kavgada kurtarmaya çalıştığı ağabeyini öldürmüştü; ...
AOSB bilgiyi üretime dönüştürüyor Sanayi Odaklı Ar-Ge Ve İnovasyon Proje Yarışması ödülleri verildi Sütcü:"Üniversite-sanayi iş birliğinin gücüne inanıyoruz" “Bu yarışmanın esas ödülünün sahibi değerli projelerin filizleneceği Adanamız ve ülkemiz olacak”
YEREL HABERLER AOSB bilgiyi üretime dönüştürüyor Sanayi Odaklı Ar-Ge ...
Gelir getirici fidanlar ürün vermeye başladı
YEREL HABERLER Gelir getirici fidanlar ürün vermeye başladı
50 yıl hapisle aranan hükümlü, gizlendiği evde yakalandı
YEREL HABERLER 50 yıl hapisle aranan hükümlü, gizlendiği evde ...
Kadınlar birlik oldu, şimdi o köy kırsal turizmin gözdesi Adana'nın Feke ilçesinde 3 yıl önce kooperatif çatısında buluşan kadınların 150 dönüm arazide kurduğu lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Kadınlar birlik oldu, şimdi o köy kırsal turizmin ...
Belgeselden esinlenip hayata tutundu Adana’da rahatsızlanıp hastaneye gittiğinde 6 ay ömrü kaldığı söylenen genç kız izlediği bir belgeselden esinlenerek pozitif düşünce, organik yaşam ile hayata tutunup hastalığı geriletmeyi başardı
YEREL HABERLER Belgeselden esinlenip hayata tutundu Adana’da ...
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü Adana’da bir gencin, motosikletle hız yapma meselesi yüzünden çıkan kavgada kurtarmak istediği ağabeyini silahla öldürdüğü an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle ...
50 yıl hapis cezası alan suç makinesi yakalandı Adana’da 14 kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma, mukavemet, resmi belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 50 yıl 10 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER 50 yıl hapis cezası alan suç makinesi ...