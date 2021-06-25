Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte bir çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye olduğu öne sürülen kişileri de tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2021-06-25 07:27:11
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