Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (3)

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TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, Z.G. adlı genç kızı evinin önünden zorla araca bindirip, kaçıran Mustafa Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-07-03 16:40:56



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