AOSB’de üretime "sanat" molası Çelik: "Amacımız kadın sanayicilerimiz arasındaki iletişimi artırmak"

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) öncülüğünde kurulan Kadın Sanayiciler Platformu’nun üyeleri, “Mozaik Atölyesi” etkinliğinde bir araya gelerek, üretime sanat molası verdiler.

AOSB’de faaliyet gösteren firmaların kadın yöneticilerini bir çatı altında toplayan; seminerler, eğitimler ve söyleşi organizasyonlarıyla bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlayan Kadın Sanayiciler Platformu, bu kez üyelerini sanatsal bir etkinlikte bir araya getirdi.

Platform öncüsü Ayça Çelik ve kadın sanayicilerin katıldığı etkinlik, AOSB İdari Binası Yemek Salonunda gerçekleştirildi. Pandemi kuralları gözetilerek düzenlenen etkinlikte; Antik Mozaik ve Cam Atölyesi Kurucusu Mozaik ve Cam Sanatçısı Bengü Büyük tarafından, kadın sanayicilere desen, taş kırma, dizim ve derz teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlikte cam parçalarını önce kırıp, daha sonra "ilahi bir güzellik, yeniden doğuş, saflık, bilgelik ve aydınlanma, dönüşüm, yeni başlangıçlar ve sevgiyi" temsil eden Lotus Çiçeği kalıbına yerleştiren kadın sanayiciler, yoğun iş temposunun yorgunluğunu atma fırsatı buldular.

Platform öncüsü Ayça Çelik, pandemi nedeniyle son 1.5 yıldan beri kadın sanayicilere yönelik etkinlikleri kısıtladıklarını hatırlatarak, “Covid19’un çok hızlı yayılım göstermesi sebebiyle alınan tedbirlerden doğan kısıtlılık hali devam ettiğinden dolayı geçtiğimiz 15 ay boyunca, kurumumuzca düzenlenen mesleki, kişisel ve kültürel konularda eğitim desteği sağlayan online eğitimler dışında herhangi bir aktivite düzenlenmemiştir. Bu sürecin ardından başlayan yeni normal yaşamımız doğrultusunda ufak bir mola vermek istedik. Bu etkinlikte platformumuza dahil olan yeni katılımcılarla tanışma fırsatı da bulduk. Amacımız; kadın sanayicilerimiz arasındaki iletişimi artırmak, motivasyonumuzu yükseltmek ve zihnimizi, ruhumuzu dinlendirebilmektir” diye konuştu.

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