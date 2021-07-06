Otomobilin çarptığı bisikletli, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli Abidin Eriş (75), tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 30 Haziran günü Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi ile Şıh Efendi Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yasin Ö. yönetimindeki 34 BIU 643 plakalı otomobil, Abidin Eriş'in kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yere düşüp, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Yasin Ö. ise polis tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kozan Devlet Hastanesi'nden Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eriş, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eriş'in canezesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Eriş'in evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-07-06 22:09:37



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