5 bin yıllık ilçede festival coşkusu 2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı

Adana’nın tarihi ve turistik ilçesi Yumurtalık'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) tarafından Yumurtalık Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen, 3 gün sürecek olan festival, açılış kurdelesinin kesilmesi ve konuşmalar ile başlatıldı.



“İpekyolu’nun Akdeniz’e açılan kapısıdır Yumurtalık”

Kenan Güvenoğlu Parkı'ndaki festival alanında düzenlenen açılış etkinliğinde konuşan Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) Başkanı ve Festival Yürütme Komitesi Başkanı Volkan Tarık Çay, 5 bin yıllık tarih kokan ilçenin Akdeniz’in İpekyolu’na açılan kapısı olduğunu ifade ederek, “İlki 2019 yılında gerçekleştirilen festivalimizde bu yıl pandemi nedeni ile ertelediğimiz sürecin ardından ikincisini düzenliyoruz. 5 bin yıllık tarihi kentin üzerinde yaşıyoruz. Şu an Türkiye’nin en ücra köşesidir ama çok büyük bir merkezdir. 5 bin yıllık tarihin üzerinde oturmaktadır. İpekyolu’nun Akdeniz’e açılan kapısıdır. Dünyanın en önemli dört sağlık merkezinden bir tanesidir. Türkiye’de ilk organ naklinin yapıldığı yerdir. Yumurtalık bir lagündür. İpekyolu'nun Akdeniz’e açılan kapısı olduğunu anlatamadık aktaramadık. Eğer başkalarından bizler medet umsaydık Kurtuluş Savaşını yapamazdık. Muazzam bir ekip olduk, belediye başkanımız yeniliklere açık büyükşehir belediyemizden tam destek aldık ve enerjimiz yüksek. Akdeniz’de ikinci olan tescillenen zeytin yağımız var” dedi.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural da, ilçenin su sporlarının merkezi olma yolunda büyük projelere imza attıklarını ifade ederek, “Antikçağ'dan kalan tarihi ve kültürel bir zenginlik ilçemiz. Deniz turizminde 55 kilometrelik sahilimiz var. Yumurtalık lagünü, Süleyman kulemiz, kız kalemiz ile tarihi ve doğal değerlere sahip. Deniz turizminde önemli sayıda vatandaşımızı ilçede ağırlamaktayız. Cumhurbaşkanımızın destekleri, Çukurova Kalkınma Ajansı, valiliğimiz ve yerel yönetimimiz ile Haylazlı sahilimizde uçurtma sörfü ön plana çıkmakta. Sayın valimiz önderliğinde Haylazlı su sporları merkezi projemiz kabul edildi. İlçemizi önemli bir çekim merkezi haline getirecektir. Bizlere destek veren Vali Süleyman Elban olmak üzere tüm katılımcı kurum ve kuruşlarımıza kadın kooperatifimize çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz’in incisine hep birlikte güzel festival olacağına inanıyorum” dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik ise, milattan önce yüzyıllara dayanan geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilçede yaşadıklarına dikkat çekerek, "Böyle bir ilçedeyiz. Festivalimiz ilimize ve ilçemize hayırlı olsun. 3 gün güzel bir gün geçireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kadın kooperatiflerinin sergisini, Yörük çadırı ve hediyelik eşya alanında heyet gezerek yöresel ürünleri incelediler.

Festivale Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Yumurtalık İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çolak, İlçe Jandarma Komutanı Abdulselam Sevinç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.