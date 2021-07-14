Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: "Et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer" Kebapçı Yaşar Aydın: "Mangal kömürü iyi yanmalı, yoksa zehirler"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: "Et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer" Kebapçı Yaşar Aydın: "Mangal kömürü iyi yanmalı, yoksa zehirler"

İHA

Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: "Et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer" Kebapçı Yaşar Aydın: "Mangal kömürü iyi yanmalı, yoksa zehirler"

Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana’da kebapçılar ve kasaplar etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur kurban etinin en az bir gün dinlenmesinin uygun olacağını belirtirken, kebapçı Yaşar Aydın ise ilk günkü etle Adana Kebap yapılmasının lezzetli olmayacağını söyledi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında kasap ve kebapçılar uyarılarda bulundu.

“Et dinlenmeden kebap olursa mangaldan düşer”
AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, yaptığı açıklamada, “Kurbanlar işinde ehli olan kasaplara kestirilmeli. Kurbanlar kesildikten sonra hemen hazırlayıp pişirilmemeli. Kurbanı kestikten sonra belirli parçalar dağıtılıp diğer etler de 56 saat dinlendirilmeli. O kurban eti daha lezzetli olur. İlk gün Adana Kebap yapılmasın. O et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer” dedi.

“İlk gün kavurma yapılır”
Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise kurban etiyle ilk gün Adana Kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını belirterek, “İlk günkü kurban etiyle kebap yaptığında tat alamazsın. Vatandaşlar ilk gün kavurma yapsınlar, ikinci gün kebap yapsınlar. Bir gün et dolapta dinlensin. Kavurmayı da köz ateşinde sac tavalarda yapsınlar” diye konuştu.
Adana Kebap'ın tarifini de veren Aydın, “Kıyma, tuz ve biberle güzelce yoğrulmalı. Ardından da şişe takılmalı ve mangala atılmalı. Mangalda da hafif bir yanı piştiğinde diğer yanını çevirsinler. Bu şekilde pişer kebap” dedi.
Mangal kömürünün iyice yanması gerektiğini de belirten Yaşar Aydın, “Ateşin kömürü iyice yanmalı. O kömür is yapmamalı. Eğer is yaparsa zehirler. O kömür yandıktan sonra mangala iyice yayılmalı. İlk gün kurban etiyle Adana Kebap yapılırsa tat alamazlar. O et sert olur. İkinci gün yapılırsa daha güzel tat alırlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tehlikeli serinliği sonlandıran polis, gençleri havuza götürdü
YEREL HABERLER Tehlikeli serinliği sonlandıran polis, gençleri ...
Uyuşturucu bağımlısı engelli kardeşine, annesi de basın mensuplarına saldırdı Adana’da engelli bir genç kız, 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan ablasının kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek polisi arayıp yardım isteyince, bağımlı genç kadın dama çıkıp olay çıkarttı, anne ise basın mensuplarına saldırıp darp etti
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlısı engelli kardeşine, annesi de ...
Polisten hayat kurtaran proje Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü, havaların ısınmasıyla şehir merkezinde 15 gencin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan “Analar Ağlamasın” projesi kapsamında sulama kanallarında yüzen çocukları toplayıp havuzlara götürdü Kanalda yüzerken polisi karşısında gören çocuklar önce kaçmak istedi, havuza götürülünce mutlu oldu Polisler uyarılara rağmen kanalda yüzenlere ise cezai işlem başlattı
YEREL HABERLER Polisten hayat kurtaran proje Adana'da toplum ...
Sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı kavga: 3 yaralı
Adana’da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da silahlı kavga: 3 yaralı
Adana’da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
YEREL HABERLER Adana’da bir köpek bıçaklanarak öldürülmüş halde ...
Adana merkezli 4 ilde `Şirinler Çetesi'ne operasyon: 39 gözaltı
YEREL HABERLER Adana merkezli 4 ilde `Şirinler Çetesi'ne operasyon: ...
Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
YEREL HABERLER Silahlı çatışmayı izlerken vuruldu
Bakkala giderken maganda kurşunuyla vuruldu Adana’da husumetli olan iki grup sokak ortasında silahlı kavga edince bakkala giden bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bakkala giderken maganda kurşunuyla vuruldu Adana’da ...
251 kahraman anısına 251 fidan dikildi Adana'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER 251 kahraman anısına 251 fidan dikildi Adana'da 15 ...
Türk bayrağını çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Türk bayrağını çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi ...
Karalar: "Lavanta festivali yapmak büyükşehirin hakkıdır" Adana Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ikinci oturumu başladığı gibi sakin bitti
YEREL HABERLER Karalar: "Lavanta festivali yapmak büyükşehirin ...
Adana'da Türk Bayrağı’nı çöpe atan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da Türk Bayrağı’nı çöpe atan kadın tutuklandı
Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler
YEREL HABERLER Plastik atık toplayan çocuktan duygu dolu görüntüler
Adana'da "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Adana'da "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı
Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya ...
Adana Demirspor, Lucas Castro'yu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Lucas Castro'yu renklerine bağladı
"Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği" projesi kapsamında pilot eğitim
YEREL HABERLER "Kırsaldaki Gençlerin Girişimciliği" projesi ...
Pa Dibba: “Savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz” Adana Demirspor’da sezon öncesi hazırlıklar Bolu’da sürüyor
YEREL HABERLER Pa Dibba: “Savaşacağız ve bu sezon da aynı ...
Lucas Castro Adana Demirspor’da
YEREL HABERLER Lucas Castro Adana Demirspor’da
Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi Adana’da babasının bisikletini çaldıran ve gözyaşları döken Sinan’a bisiklet hediye edildi Sinan Duygucu: "Allah razı olsun tüm Türkiye sesimi duyup yardım etti"
YEREL HABERLER Bisikleti çalınan Sinan'ın gözyaşı dindi Adana’da ...
Türk Bayrağı’nı çöpe attı “keyfimden yaptım” dedi Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı'nı alıp çöpe atan kadın adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Türk Bayrağı’nı çöpe attı “keyfimden yaptım” ...
Adana'da "Yayladan Denize Yaz Şenliği"
YEREL HABERLER Adana'da "Yayladan Denize Yaz Şenliği"
Ağ ve misinalardan kurtarıldı denize bırakıldı
YEREL HABERLER Ağ ve misinalardan kurtarıldı denize bırakıldı