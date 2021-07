Bayram beslenmenizi 6 adımda dengeleyin Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil: “Et 1 gün dolapta dinlendirilmeli” “Meyve tüketimini ihmal etmeyin”

Kurban Bayramı’nda fazla et ve tatlı tüketimi, sindirim ve mide sorunlarının yanı sıra tansiyon, kalp, diyabet gibi rahatsızlıkları olanlarda ciddi problemlere yol açıyor.

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, kavurmadan fırına, mangaldan tencere yemeğine yeni kesilmiş kurban etleri sofralardaki yerlerini alırken sağlığı da düşünmek gerektiğini belirtti.

Kronik rahatsızlığı olanların bayramda beslenmelerine çok daha fazla dikkat etmelerini söyleyen Oturakçıibogil, “Kurban Bayramı’nda en çok şikayet edilen sağlık sorunlarından biri hazımsızlık problemi. Bunun en büyük sebebi ise aşırı kırmızı et tüketimi. Çünkü kırmızı et sindirimi oldukça zor bir besin türü. Bu nedenle, yeni kesilmiş etler kas sertleşmesinden dolayı sert olacağından en az 1 gün buzdolabında dinlendirilmesi ve öyle tüketilmesi gerekiyor” dedi.



“Protein dengenizi koruyun”

Bayramda 3 öğün kırmızı et tüketiminin sağlık sorunlarını beraberinde getireceğini aktaran Selva Oturakçıibogil, “Bayramda sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğünde de kırmızı et tüketiminin fazla olması çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebileceğinden, beslenme planındaki yumurta, peynir, süt ve süt ürünleri gibi diğer hayvansal protein kaynaklarını azaltmak daha dengeli bir protein alımına yardımcı olacaktır” diye konuştu.



“Öğün dağılımına özen gösterin”

Öğünlerde zeytinyağlı sebze yemeklerinin günlük kalori dengesini sağlayacağını belirten Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, “Bu dönemde ağır, kızartma içeren ve sık yenilen yemekler yerine öğün sayısını azaltmak ve bazı öğünleri zeytinyağlı sebze veya baklagil gibi hafif yemeklerle geçirmek, günlük kalori dengesini sağlayacağından istenmeyen kilo alımının da önüne geçecektir” ifadelerini kullandı.



“Fazla karbonhidrattan kaçının”

Kırmızı et tüketirken ekmek tüketiminden kaçınılması gerektiğini anlatan Oturakçıibogil, daha sonra şunları kaydetti:

“Bayramda yemeklerin en büyük eşlikçisi, ekmek, pilav, makarna veya öğün sonrasında tatlılarla meyveler oluyor. Kırmızı et tüketimi yoğunken bir de basit karbonhidrat olarak adlandırılan beyaz ekmek, poğaça ve şerbetli tatlıların sık tüketimi metabolizmayı oldukça zorluyor. Bayramı keyfiyle yaşamak için hamur işlerinde tam buğday unu kullanmak, şerbetli tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlıları tercih etmek ve beyaz ekmek tüketim sıklığını azaltmak aşırı karbonhidrat alımını engelleyecektir.”



“Kabızlık için önlem alın”

Meyve tüketiminin azalmaması gerektiğini belirten Oturakçıibogil, “Aşırı et tüketimi olduğunda sebze ve meyve tüketimi ister istemez düşüyor, buna bağlı olarak lif tüketimi de azalıyor. Ancak lifler bağırsaklardaki yararlı bakterilerin tek besin kaynağı olarak önemli bir yere sahipler. Eğer yeterli lif tüketemez ve bu yararlı bakterileri besleyemezsek kabızlık da kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, öğünlerle beraber mutlaka bol miktarda sebze veya salata tüketmek ya da bir ana öğünü sebze yemeği, bakliyat yiyerek geçirmek ve bolca su içmek önem kazanıyor” dedi.



“Hareketli olun”

Yemeklerden önce tempolu yürüyüşler yapılması gerektiğini ifade eden Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, “Öğünler bol yağlı ve etli, porsiyonlar ise büyük olunca sindirim problemleri de hemen peşinden geliyor. Bu durumu önlemek için yemeklerden sonra yapılacak kısa ama tempolu yürüyüşler metabolizmayı rahatlatırken, özellikle zencefil, papatya, rezene veya taze nane gibi bitki çayları ise olası mide ve sindirim problemlerini yatıştıracaktır” diye konuştu.

