Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, evin önündeki elektrikli bisikleti çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Abdulaziz D. (41), polis operasyonuyla yakalandı.
Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi´nde yaşayan Ahmet A., 22 Haziran sabahı, evinin önüne park ettiği elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Ahmet A.´nın, emniyete giderek, şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin Abdülaziz D. olduğunu belirledi. Yeşilbağlar Mahallesi´nde saklandığını belirleyen polis, yaptığı baskınla Abdülaziz D.´yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülaziz D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-18 09:56:02
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