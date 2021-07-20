Adana'da acemi kasaplar hastanelere koştu

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da bayramın ilk gününde kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.
Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bıçaklarla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi. Yanlışlıkla kestiği bacağına dikiş attırdıktan sonra hastaneden ayrılan Mehmet Yılmaz (18), "Bıçağın üzerine bastım. Yerden fırladı, bacağımı yardı geçti. Dikiş attırdık, iyiyim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-20 11:30:34
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