Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı



Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), (DHA)ADANA´nın Pozantı ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Pozantı-Çamardı karayolunda karşı şeride geçen Süleyman Yılmaz yönetimindeki 01 AVH 28 plakalı kamyon, 01 KE 469 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kamyondan çıkardığı sürücü Yılmaz´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın kazada yaralanan eşi Hatice, çocukları Eray ve Ali ile otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ambulanslarla Pozantı 80´inci Yıl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Süleyman Yılmaz'ın cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER

2021-07-21 16:38:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.