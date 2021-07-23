Doğu Akdeniz’de vaka sayıları arttı

Türkiye’nin en gözde tatil beldelerine sahip Doğu Akdeniz’de korona virüs vaka sayıları 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca’nın 1016 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsayan paylaşımında Mersin’de yüz binde 61.88, Adana’da 20.29, Osmaniye’de 17.51, Hatay’da 12.71, Kahramanmaraş’ta ise 12.20 olarak açıklandı.
Bakan Koca’nın 1925 Haziran tarihleri arasında yaptığı vaka haritası paylaşımında ise vaka artışının Mersin’de yüz binde 18.30, Adana’da 9.61, Osmaniye’de 4.92, Hatay’da 6.99, Kahramanmaraş’ta ise 14.55 olduğu görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.