Hibe yemler besiciye dağıtıldı

Çukurova Belediyesinin çeşitli alanlarda işbirliği içinde olduğu fabrikanın hibe ettiği yemler besicilere dağıtıldı.

Kabasakal Mahallesinde bulunan besicilerle buluşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Çin firması New Hope Yem Fabrikası ile özellikle istihdam alanında işbirliği yapıyoruz. Birçok hemşehrimize bu işletmede işe başlattık. Fabrikanın genel müdürü Alex Ma ve yöneticileri ziyaretimize gelerek besicilere destek olmak istediklerini söylediler. Besicilerin ayakta kalmasının ve desteklenmesinin kendilerinin işlerinin devamlılığı açısından önem taşıdığının farkındalar. Bu iyi niyetli çabaya biz de destek olacağımızı belirtti. Şimdi ilk etapta Kabasakal Mahallesinde belirlediğimiz besicilere hibe edilen yemleri teslim edeceğiz. Firma yetkililerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, hibe desteğinin devam edeceğini, sırayla Çukurova’nın tüm kırsal mahallelerinde benzer desteklerin yapılacağını söyledi.

Besiciler de bu girişimden dolayı hem Başkan Soner Çetin’e hem de firma yetkililerine teşekkür ettiler. Daha sonra Çukurova Belediyesi personeli araçlarla yemleri besicilerin bulunduğu yerlere kadar götürerek teslim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.