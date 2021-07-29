Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (7)

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'KOZAN'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki heyet, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklayan Sarıeroğlu, yerleşim yerlerini tehdit etmediğini kaydetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Can ÇELİK

2021-07-29 19:55:10



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