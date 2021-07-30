Adana´da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (4)

ADANA'DA 2 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Gece boyunca süren söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, Adana'nın Feke ilçesi Karacauşağı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın ise itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA
2021-07-30 15:31:11
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.