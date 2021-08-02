AK Partili Ömer Çelik: “Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: “Hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceğiz” “Ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış ifadesi yalan”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Ömer Çelik: “Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: “Hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceğiz” “Ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış ifadesi yalan”

İHA

AK Partili Ömer Çelik: “Yanan alanların yapılaşmaya açılacağı yalan” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: “Hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceğiz” “Ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış ifadesi yalan”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem yangın ateşleriyle hem de fitne ateşiyle mücadele ettiklerini kaydederek, “Hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceğiz. Bu ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış gibi ifadeler var. Bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele, insanımızın canını korumak için yapılıyor. Yeşil vatanı korumak için yapılıyor” dedi.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken bölgeye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban ve yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, “Bu köyümüzün etrafında bugün öğleden sonra bir yangın başladı. Yangının başlamasından birkaç dakika sonra bu kahraman orman teşkilatı yangına müdahale etmeye başladı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Orman teşkilatındaki görevli arkadaşları Kozan’da, Aladağ’da ve Osmaniye’de gördüm. İçlerinde hiç uyumayanlar var ve bugün de buradalar. Biz bu arkadaşların hakkını ödeyemeyiz. Bölge müdüründen şube müdürüne hangisine teşekkür etsem 'Biz vazifemizi yapıyoruz' diyorlar. Alevlerin içerisinde kahramanca mücadele veriyorlar. Ağaçların canına, insanın canına, hayvanların canına, yeşil vatanın canına bir zarar gelmesin diye canla başla mücadele veriyorlar” diye konuştu.

“Hepimiz milletin emrindeyiz”
Yangın bölgelerinde ekiplerin canla başla mücadele ettiğini, yalan haberlerin ise ekiplerin moralini bozduğunu aktaran Çelik, şunları söyledi:
“Bu orman yangınlarını söndürme teknik kapasite, bilgi ve beceri gerektiren bir iş. Biz de onlara engel olmamak için yangın söndükten sonra geliyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Bütün ekipler canla başla çalışıyor. Devlet milletin devleti, devlet vatandaşının yanında. Kimseye bir zarar gelmemesi için herkes vazife başında. Türkiye’nin her yerinde yangınları izliyoruz. Kulağımız her yerde. Kozan’da, Aladağ’da, Osmaniye’de ve Mersin’de yangınlarımız çıktı. Çok sayıda yalan haber yayılıyor. Gerek orman teşkilatının yangınlara kapasite gücüyle ilgili, onların mücadelesiyle ilgili. Burada bu mücadeleyi verirken siyasi parti falan yok. Hepimiz milletin emrindeyiz. Ne kadar imkan varsa buraya seferber ediliyor. Bu yalan haberleri yaymak, hele de bu yalan haberleri bazı siyasilerin yayması son derece ayıp oluyor ve bu kahramanca mücadele veren arkadaşlarımızın moralini bozuyor.”

“Yapılaşma ifadeleri yalan”
Yangınlardan sonra yanan bölgelerin yapılaşmaya açılacağı iddiaları hakkında da konuşan Ömer Çelik, “Bu ormanlar yandıktan sonra yapılaşmaya açılacakmış gibi ifadeler var. Bunların hepsi yalan. Ne için yapılıyor bu mücadele, insanımızın canını korumak için yapılıyor. Yeşil vatanı korumak için yapılıyor. Şu anda bir yandan bu arkadaşlarımız yangın ateşiyle mücadele ederken, bir yandan fitne ateşiyle mücadele ediyoruz. Bu yalan haberlerle fitne yayılması, insanımızın arasına nifak sokulması. Elde istihbarat yokken bazı grupların hedef gösterilmesi bu fitne ateşine odun taşımaktır. Yangın ateşini söndürmek için canlarını riske atan bu arkadaşlarımızın bu yaptıkları mücadeleye zarar vermekten başka bir şey olmaz. Çok sayıda arkadaşımız, farklı gruplardan, farklı partilerden arkadaşlarımız yangınlarla mücadele ediyor. Zaman zaman birileri çıkıyor ve genel başkan sıfatı da olsa bu yalanı söylüyor. Bunu yapmamak lazım. Burada canla başla mücadele veriliyor. Bütün bu arazide arkadaşlarımızın en büyük mutlulukları şuradaki evi kurtardıkları için mutlu oluyorlar. Helikopterler halen havada soğutma çalışmalarına mücadele veriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yeşil vatana zarar gelince kahroluyoruz”
Yeşil vatanın korunması için mücadelelerinin sürdüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:
“Arkadaşlar günlerdir uyumadılar. Her seferinde geliyoruz birkaç dakika içerisinde yangına müdahale ediyorlar. Bu arkadaşların mücadelesi sürerken fitne ateşi çıkartmak olmuyor. Bu köylerde bir kişiye zarar gelse kahroluyoruz. Yeşil vatana zarar gelince de kahroluyoruz. Yeşil vatan yeşil olarak kalsın, buraların inşaata açılması asla söz konusu değil. Yapılan mücadele hem insanımızın hem de diğer canların hayatını korumak için verilen mücadele. Aynı şekilde yangının geniş alanlara yayıldığı bölgelerde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ederken, bütün kurumlar da vatandaşların yanında oluyor. Hepimizin yapması gereken şey bu mücadeleye destek vermektir.”
Çelik, hem yangınlar hem de fitne ateşiyle mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını (2)
Adana’da orman yangınına müdahale sürüyor Havadan ve karadan yangına aralıksız müdahale görüntülendi
YEREL HABERLER Adana’da orman yangınına müdahale sürüyor Havadan ve ...
Adana'da orman yangını / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını / Ek fotoğraf
Sulama kanalına giren genç kayboldu, ağabeyi gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Sulama kanalına giren genç kayboldu, ağabeyi gözyaşı ...
Adana'da orman yangını / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını / Ek fotoğraf
Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu
YEREL HABERLER Serinlemek için sulama kanalına giren genç kayboldu
Adana'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını (1)
Adana’da anız yangını ormana sıçradı Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Adana’da anız yangını ormana sıçradı Yangına havadan ...
Yangınzedeler yalnız bırakılmıyor
YEREL HABERLER Yangınzedeler yalnız bırakılmıyor
Yangınzedelere ve personellere yemek yardımı için seferber oldular
YEREL HABERLER Yangınzedelere ve personellere yemek yardımı için ...
Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü (2)
YEREL HABERLER Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü ...
Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü yaşlı veda Adana’da görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç’a itfaiyede tören düzenlendi Kılınç’ın annesi, “Ölmedi, şaka yaptı deyin. Ben ona damatlık giydirecektim, bu ona reva değil” diyerek gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye erine gözü ...
Seyhan’dan yangın mağdurları için dayanışma ağı
YEREL HABERLER Seyhan’dan yangın mağdurları için dayanışma ağı
Yüreğir Belediyesi Manavgat’a yardıma gitti
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi Manavgat’a yardıma gitti
Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği
YEREL HABERLER Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği
Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü
YEREL HABERLER Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü
Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi orman yangınında kül oldu 
YEREL HABERLER Çalışıp para biriktirerek yaptırdığı 25 yıllık evi ...
Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü Adana’da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip ...
Çocukların römorkta havuz keyfi Adana’nın havuzu olmayan Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, çocukların serinlemesi için traktörünün römorkunu havuza çevirdi
YEREL HABERLER Çocukların römorkta havuz keyfi Adana’nın havuzu ...
Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)
2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü; 1 ölü (2)
YEREL HABERLER 2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü; 1 ölü (2)
Akşener: Orman kundaklayanların 'terör suçlusu' sayılması için kanun teklifi hazırlayacağız
YEREL HABERLER Akşener: Orman kundaklayanların 'terör suçlusu' ...