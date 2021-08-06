Adana´da 1333 litre sahte içki ele geçirildi

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin eve yaptığı baskında 1333 litre sahte içki ele geçirilirken, S.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi´ndeki evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Polisin baskın yaptığı evdeki aramalarda, 1333 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen sahte içkiler ise imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-08-06 10:35:29



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