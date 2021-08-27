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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyhan’da engelsiz taksi uygulaması hizmete girdi

İHA

Seyhan’da engelsiz taksi uygulaması hizmete girdi

Seyhan Belediyesi, engelli ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara yönelik engelsiz taksi uygulaması başlattı.
Seyhan Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamların kolaylaştırıp, toplumsal yaşama daha çok katılımlarını sağlamak için engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren engelsiz taksi uygulamasıyla, engelli ve yürüme güçlüğü çeken yaş almış bireylerin evleri ile hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka vb. kamu kurum ve kuruluşlarındaki işleri ile havaalanı, tren istasyonu, otogar, düğün, sinema, konser gibi sosyal etkinlikler arasındaki nakli ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Özel donanımlı araçla güvenli yolculuk
Engelli bireylerin kullanımına uygun olarak özel donatılan engelsiz takside rampa ve asansör sistemi aracılığıyla tekerlekli sandalyedeki bireyler araca güvenli bir şekilde bindirilip, özel emniyet kemerleriyle araç içerisinde bağlanarak, güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanıyor.
Yararlanmak için randevu alınması gerekiyor
Engelli bireylerin refakatçilerinin de araç içerisinde kendileri için ayrılan koltuklarda yolculuk yapabildiği engelsiz taksi uygulamasından yararlanmak isteyen engelli ve yaş almış bireylerin ‘0322 432 74 74 (1328) ve 0549 723 30 18’ numaralı telefonlardan randevu alması gerekiyor.

“engelli bireylerin sosyalleşmelerine aracılık yapıyoruz”
Uygulamayla ilgili açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, her bireyin tüm hizmetlerden hiçbir engelle karşılaşmadan yararlanması gerektiğini kaydetti. Akay, “Hem engelli hem de yaş almış yurttaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak temel görevlerimiz arasında. Onların toplumsal fırsatlardan yararlanmalarına, sosyalleşmelerine aracı olmak istiyoruz. Engelsiz Taksi uygulamamızla onların toplu ulaşım araçlarıyla saatlerce sürecek işlerini çok kısa zamanda yapmalarını sağlıyor, konser, sinema, düğün gibi sosyal aktivitelere katılımlarını da teşvik ediyoruz” dedi.

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