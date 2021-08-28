Simon Deli Adana Demirspor’da

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Adana Demirspor, Club Brugge forması giyen Simon Deli’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Club Brugge forması giyen 29 yaşındaki Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Deli" denildi.

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