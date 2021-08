Romanlar vekillerle göbek attı Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan yaklaşık 200 Roman dernek çatısı altında bir araya geldi Dernek binasının açılışında Romanlar, milletvekilleri ile birlikte oynayarak renkli görüntüler oluşturdu

Adana’nın Kozan ilçesinde Gazi Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 200 Roman dernek çatısı altında bir araya geldi. Dernek binasının açılışında Romanlar, milletvekilleri ile birlikte göbek atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 2 yıl önce kurulan ve pandemi nedeniyle açılışı ertelenen Gaziköylü Romanlar Derneği binası, kendisi de Roman olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Puhçu, Roman Hırvatistan Bağımsız Milletvekili Veljko Kajtaz, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, CHP Kozan İlçe Başkanı Bünyamin Sedefoğlu'nun da katılımıyla açıldı. Açılış sonrası milletvekilleriyle Romanlar karşılıklı oynadı.

Gaziköylü Romanlar Derneği Başkanı Yılmaz Tiğrek, atalarının Selanik’ten geldiğini artık kendilerinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını ifade etti. Yaklaşık 2 yıl önce kurdukları dernek ile birlikte isteklerini ve taleplerini daha rahat bir şekilde dile getirdiklerini ifade eden Tiğrek, "Bizler müziği çok seven insanlarız. Müzik bizim yaşam kaynağımız. Bizim paramız olmasın ama müziğimiz olsun. Genel olarak çadırda yaşayan insanlarız. Bundan dolayı birçok insan bizi hor görüyor, saygı göstermiyor. Biz de bu devletin bir vatandaşıyız. Biz de saygı görmek istiyoruz. Milletvekillerimizden, devletimizden isteklerimiz var. Yerleşik hayata geçmek istiyoruz. Gazi Mahallesi’nde kurulan pazarın üstünün kapanmasını istiyoruz. Çocuklarımız için anaokulu, kreş açılmasını istiyoruz. Bu taleplerimizin yanında düğün salonumuzun da olmasını istiyoruz. Çünkü biz eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven insanlarız. Derneğimiz başta romanlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kendisi de çadırlarda büyüyen, daha sonra okuyarak milletvekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Puhçu da, "Ben de onlardan biriyim. Çadırlarda yaşayarak büyüdüm. Daha sonrasında okudum ve şu anda CHP İzmir milletvekili görevini yürütüyorum. Benim okuduğumu gören birçok Roman da okuyarak belediye başkan yardımcısı, meclis üyesi kısacası her alanda iş görmeye başladılar. Romanların isteklerini Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürekli dile getiriyorum. Buradaki kardeşlerimin de isteklerini yerine getirmek için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da Romanların Kozan'da el sanatları ve birçok alanda kültürel çeşitliliği olduğunu ifade ederek, "Roman kardeşlerimizle birlikte yaşamı paylaşmak kültürel zenginliklerimiz ile ilçemizde çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

