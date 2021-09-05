Sular çekilince Sevgi Adası´na yürüdüler



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA´da Seyhan Baraj Gölü´nde su seviyesinin düşmesiyle, göldeki 'Sevgi Adası´na giden yol da ortaya çıktı. Normalde kayık ve sandallarla gidilen adaya vatandaşlar, bu kez araçlarıyla veya yaya olarak ulaştı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, yaz aylarında yağışın az olması nedeniyle Seyhan Baraj Gölü´nde su seviyesi de düştü. Suların, kıyıdan yaklaşık 500 metre kadar çekilmesiyle, gölün ortasındaki Sevgi Adası´na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyenler, normalde kayık ve sandallarla gidilen adaya bu kez araçlarıyla ya da yürüyerek gitti. Bazı kişiler de fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Oğluyla birlikte adaya yürüyen Dilara Şengül, "Kıyıda yürüyorduk, suyun çekildiğini gördük, yol açılmış. Oğlum da gitmek istedi. Biz de yürüyerek adaya gittik. Daha önce tekneyle geçiliyordu. Bizim için değişik bir deneyim oldu" dedi.

Nuri Sarıyıldız ise ilk kez ailesiyle Sevgi Adası´na gittiklerini ve yaya olarak buraya ulaşmanın enteresan olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2021-09-05 16:36:03



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