Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 2 kız kardeş feci şekilde can verdi

Yük treni servise çarptı! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da yolun karşısına geçmeye çalışan kız kardeşlere hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı´nda meydana geldi. Batuhan S. yönetimindeki 01 NT 500 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mona Allaf (22) ve kardeşi Sidra Allaf´a (19) çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıkta durabildi. Batuhan S. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mona ve Sidra Allaf kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Kazada hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği gözlenirken, 2 kız kardeşin ise çarpışma sonrası yaklaşık 150 metre sürüklendiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu sürücü Batuhan S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-09-07 00:58:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.