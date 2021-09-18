Adana Demirspor 3 puanla tanıştı

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Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı Süper Lig’de ilk galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig’e 26 yıl sonra yükselen Adana Demirspor, ligdeki ilk galibiyetini evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında 31’lik skorla aldı.

33. dakikada Mario Balotelli’nin penaltı vuruşuyla 10 öne geçen mavilacivertli ekip daha sonra Matias Vargas ile 20’ı yakaladı. İkinci yarıda ise Boldrin’in şutundan gol yiyen Adana Demirspor, 66. dakikada Bjarnason’un golüyle 31’i yakaladı. Bu skorla maçı tamamlayan mavilacivertliler, 26 yıl sonra çıktıkları Süper Lig’de 4 haftanın ardından 3 puanı almış oldu.

Adana Demirspor, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle toplam 5 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

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