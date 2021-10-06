Kozan'da anız yangını korkuttu

Orta ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için uyarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık 50 dönümlük tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saat 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Varsaklar Mahallesi’nde yaklaşık 50 dönümlük arazide anız yangını çıktı.

Çevrede evlerin ve narenciye bahçelerinin olması nedeniyle panik yaşanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, anızı yakanların tespiti için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.