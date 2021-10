– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize umut veren, ülkenin geleceğine yönelik vizyonu olan yegane parti AK Parti’dir. Sadece şehir hastaneleri bile muhalefetle bizim aramızdaki derin vizyon farkını ortaya koymak için yeterlidir” dedi.

Partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine “Adana'nın evladı merhum Murat Göğebakan'a hep birlikte birer Fatih'a okuyalım” çağrısı ile başladı.



“50 milyar liralık yatırım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Adana’ya yapılan yatırımları hatırlatarak, “Bugün bir kez daha Allah’ına kurban Adana diyorum. Şüheda yurdu Adana’da, vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için toprağa düşen aslanları minnetle yad ediyorum. Yaklaşık 2 buçuk sene sonra tekrar Adana’da bulunmaktan, siz Adanalı kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bugün Adana bir başka güzel. Bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Sevginiz, ahde vefanız, hayır dualarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, bizde Adana’mızın huzuru için çalışıyoruz. Adana gelişsin, Adana büyüsün diye mücadele veriyoruz. Bu amaçla son 19 yılda Adana’ya toplam 50 milyar liralık yatırım yaptık. Yani eski parayla 50 trilyon. Sağlıktan, eğitime, ulaştırmadan, tarıma her alanda Adana’mızın yanında olduk” ifadelerini kullandı.



“Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor”

Muhalefetin uluslararası yatırımcıları ürkütmek için çaba harcadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de Ceyhan polipropilen tesisinin temelini attık. Yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu tesis 2024 senesinde hizmete girdiğinde yıllık 450 bin ton üretim kapasitesiyle tek başına Türkiye’nin polipropilen ihtiyacının 5’te 1’ini karşılayacak. Tesisle ilgili 6 farklı ülkeden kurumla yapılan iş birliği anlaşmalarının imza törenine şahit olduk. Muhalefetin uluslararası yatırımcıları ürkütmek için seferber olduğu bu dönemde bu imzalar ülkemiz adına önemli bir kazanımdır. Bu yatırım Türk ekonomisine duyulan güvenin güçlü bir işareti olmasının yanı sıra muhalefetin yalan, çarpıtma, korkutma üzerine kurulu propagandasının hiçbir işe yaramadığının ispatıdır. CHP’nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor ve Türkiye’nin potansiyeline, parlak geleceğine inanmayı sürdürüyor” diye konuştu.



“Küresel sermayenin iştahı artıyor”

Küresel sermayenin Türkiye’ye güvendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

“Küresel sermayenin ülkemize yönelik ilgisi ve yatırım iştahı salgın şartlarına rağmen günden güne artıyor. Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığı birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi. Uluslararası piyasadaki sıkıntılara rağmen ihracatta yıllık 212 milyar doların üzerine çıkmayı başardık. Bay Kemal, kıskanma. Çalış, senin de olur. Turizm’de de farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın önemli bir bölümünü telafi ettik, ediyoruz. Uluslararası yatırımcılar gibi ülkemizdeki özel sektör firmalarının da sanayi ve üretim yatırımları devam ediyor. Bay Kemal, ‘Bir fabrika yaptınız mı’ dedi. Bugün AOSB’de üretime başlayan tam 26 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik.”



“Yarınlara umut olan yegane parti AK Parti, Cumhur İttifakı’dır”

Türkiye’nin geleceğine dair hayallerinin olduğunu da söyleyen Erdoğan, “Bugün şehrimize kazandırılan kamu yatırımlarının resmi açılışlarını yaptık. Tarımı, sanayisi yanında mutfağıyla da tüm dünyada meşhur olan Adana’mızın Lezzet Festivali’nin açılışına katıldık. Adana’nın o eşsiz ve zengin yemek kültürünü yakından görme fırsatımız oldu. AK Parti olarak siyasette 20 yılı, hükumette de 19 yılı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda tam 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Türkiye’nin 81 vilayetinde, her bir mahallesinde, köyünde eserlerimiz var. Vatan toprağının bütün karesinde hayata geçirdiğimiz projelerimiz var. Türkiye’nin geleceğine dair hayallerimiz var. Milletimize umut veren, gençlerimize umut aşılayan, ülkenin yarınlarına umut olan yegane parti AK Parti, Cumhur İttifakı’dır. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı diğerlerinden ayıran temel vasfı da budur. Siyaseti hizmet kapısı olarak gören bir kadroyuz” dedi.



“Biz hep yaptıklarımızdan, yapacaklarından bahsettik”

AK Parti’nin kimseye iftira atmadığını, yalan siyasetiyle gündemi olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk. Kürsüde verdiğimiz sözleri makama geldiğimizde unutanlardan olmadık. Meydanlarda ne söz verdiysek göreve geldiğimiz kaçmadık, yerine getirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık, kimseye kara çalmadık. AK Parti’nin AK siyasetine yalan lekesinin bulaşmasına izin vermedik. Muhalefet çamur siyasetiyle, yalan siyasetiyle gündemi ve milleti meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan, yapacaklarından bahsettik” diye konuştu.



“Adana Sahra Hastanesi projesi bu dönemin en trajikomik hadiselerinden biri”

Türkiye’nin 20 yılda büyük bir dönüşüme girdiğini ancak muhalefetin nasiplenmediğini söyleyen Erdoğan, sözlerini daha sonra şöyle sürdürdü:

“Tüm çabalarımıza, emeklerimize rağmen bu büyük dönüşümden muhalefetin nasiplenmesini sağlayamadık. Dünyada taşlar yerinden oynarken Türkiye’de statüko değişirken muhalefet kendisini güncellemeyi başaramadı. Türk siyaseti yeni bir yöne evrilmişken CHP’nin başını çektiği muhalefet hala ideoloji, kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapmayı tercih etti. Muhalefet eski Türkiye’nin kötü alışkanlıklarından, eski Türkiye’de siyaset yapmanın konforundan kendisini bir türlü kurtaramadı. Muhalefetin nasıl bir derin bunalım yaşadığını hep beraber gördük. İlk günden itibaren muhalefet partileri akla, bilime ve gerçeğe uygun hiçbir politika geliştirmediler. Türkiye’nin bu salgın sürecini çok daha başarılı yürütmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getirmediler. Tam tersine öyle konularla gündeme geldiler ki hem kendilerini rezil ettiler, hem de temsil ettikleri insanları gülünç duruma düşürdüler. Ülkemizin açık ara en çok pot kıran siyasetçisi Kemal Kılıçdaroğlu, zirveyi burada da kimseye bırakmadı. Şehir hastanelerimize alternatif olarak sunduğu Adana Sahra Hastanesi projesi hiç şüphesiz bu dönemin en trajikomik hadiselerinden bir tanesidir. Bu nasıl bir yalandır. Önünü arkasını araştırmadan söylediği her söz gibi bu da Kılıçdaroğlu’nun ayağına dolaştı. Adana Sahra Hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, bunun üzerine Adanalı vatandaşlarımızdan özür dilemedi. Umut tacirliği yaptığı için utanmadı. Diğer gaflarda nasıl utanmadıysa bunda da utanmadı. Yalan furyasına yenilerini eklemeye devam etti.”



“Hizmet etmek önce nasip, sonra gönül işidir”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘boş yatırım’ diye nitelendirdiği şehir hastanelerinin salgın döneminde vatandaşlara sağlık kapısı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Adana Şehir Hastanemizde gerçekten çok önemli bir rol üstlendi. Adana Şehir Hastanemizde hizmete girdiği günden bu yana 9,5 milyon ayaktan muayene kabulü gerçekleşti. Bay Kemal, şehir hastanesi budur. Yalanla, dolanla olmaz. Gelirsin İstanbul’a Çam Sakura’yı görürsün, İstanbul Havalimanı’ndakini görürsün. Anadolu yakasındakini görürsün. Bunları 45 günde inşa ettik. Bunların 18’er ameliyathanesi var. Sen bizimle aşık atabilir misin? Aynı dönemde 350 bin hastamız yatarak hizmet alırken Adana’da şehir hastanemizde 27 bin 500 adet önemli ameliyat hizmeti verildi. Hizmet etmek önce nasip, sonra gönül işidir. Onlar yalan söyler, biz yaparız. Milletini sevmeyenin hizmette de gözü olmaz. Kendi insanının derdini dert edinmeyenin projeyle, eserle, yatırımla işi olmaz. SSK’yı batıran bu değil mi, hastaneleri batıran bu değil mi CHP, takoz siyasetinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Ülkemize yapabileceği hiçbir katkı yoktur. Allah, milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin. Karşımızdaki bu tablo 2023 ve 2053’e giden bu süreçte yükümüzü ağırlaştırmaktadır. 2023 ve 2053 vizyonlarını biz hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca Erdoğan, AK Parti’nin toplam 11,5 milyon üye sayısına yaklaşarak tarihin en yüksek rakamına ulaştığını da söyledi.

