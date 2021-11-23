Adana'da iki mahalle "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

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