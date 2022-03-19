Doğanbeyli Mahallesinin 102. kurtuluş yıl dönümün de anma etkinlikleri düzenledi

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanbeyli Mahallesinin düşman işgalinden kurtarılmasının 102. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Tufanbeyli’nin Doğanbeyli Mahallesinin Fransız ve Ermenilerin işgalinden kurtarılmasının 102. yıl dönümünde Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü “Bu vesile ile bir kez daha kurtuluş mücadelesi veren şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi. Tören konuşmanın ardından bando, halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri ve etkinliklerle devam etti. Tören daha sonra şehitlerimiz için Kuranı Kerim ve dua okunmasıyla sona erdi.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından organize edilen anma programına ilçe Kaymakamı Abdulhamit Bayram, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, belediye kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

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