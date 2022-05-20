Kimliksiz tarım işçisi ailenin dramı Hem kendinin hem de 3 çocuğunun kimliği yok Ölen baba 2 erkek çocuğuna kimlik çıkarttı, 6 kız kardeşi kimliksiz bıraktı Sabiha: “Benim kimliğimi babam, çocuklarımın kimliğini eşim çıkartmadı” Sevda: “Hayvanların bile kimliği var, bizim yok” “Kimliğim yok, okula gitmek istiyorum” 18 yaşındaki Kenan: “Askere gitmek istiyorum ama kimliğim yok”

Adana’da 30 sene önce ölen babasının yalnızca 2 erkek çocuğuna kimlik çıkarttığı 45 yaşındaki kadının eşi 3 çocuğuna da kimlik çıkartmadı. Hem kendisi hem de 3 çocuğunun kimliği olmayan tarım işçisi kadının tek isteği ölmeden kimliğine kavuşmak. Kimlikleri olmadığı için okula da gidemeyen çocuklar da okula gitmek için kimlik istiyor.

Şanlıurfa’da tarım işçisi olan Bozan Akşam (85), 65 sene önce kimliği olmayan Ayşe (80) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten 2’si erkek toplam 8 çocukları dünyaya geldi. Ancak baba Bozan Akşam, iddiaya göre 2 erkek çocuğuna kimlik çıkarttı, kalan 6 kızına ise kimlik çıkartmadı. Baba Bozan Akşam ve eşi Ayşe ise 30 sene önce vefat etti.

Kimliği olmayan 5 kız kardeşten ise sadece Adile (50), 30 sene önce evlenirken eşi Kadir Beyaz’ın (52) aracılığıyla kimlik çıkarttı.



Çocuklarının da kimliği yok

Kimliği olmayan kız kardeşlerden Sabiha (45), 20 sene önce Mehmet Ali Şahinoğlu (40) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten Kenan (18), Sevda (16) ve Cengiz (12) isimli 3 çocuğu dünyaya geldi. Ancak baba Mehmet Ali Şahinoğlu ise eşi Sabiha’nın kimliği olmadığı için 3 çocuğuna da kimlik çıkartmadı. Bu nedenle çocuklar da okula gidemedi ve hiçbiri okuma yazma öğrenemedi.



Eşi cezaevine girince kimlik çıkartmak için girişimlere başladı

Tarım işçisi aile, bir süre önce Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Kuzupınarı Mahallesi’ne geldi. Burada Mehmet Ali Şahinoğlu bir suçtan dolayı cezaevine girdi ve 10 sene ceza aldı. Eşi Sabiha ise kendisi ve çocukları adına kimlik çıkartmak için başvuru yaptı. Ancak başvuru yaptığı nüfus müdürlükleri prosedür gereği önce DNA testlerinin yapılması gerektiğini ardından kimliğin çıkartılabileceğini bildirdi.



2 yıldır bekliyor

Anne ve babasının mezarının açılması için 2 yıldır beklediğini söyleyen Sabiha, yıllardır kendisi ve çocukları için hayalini kurduğu kimliklere kavuşmak için bekliyor.

4 sene önce fenalaşıp hastaneye kaldırılan anne Sabiha’ya kalp ve tansiyon hastalığı tanısı konuldu ancak kimliği olmadığı içinde tedavi edilemedi. Hastaneye de gidemeyen genç kadın, komşularının verdiği ilaçları kullanıyor.

Anne Sabiha, tek isteğinin kimlik olduğunu söyleyerek, “Benim annem kütükte yok. O nedenle bize kimlik çıkmıyor. Ben 2 defa kan verdim. DNA testi için ölen annemin mezarının açılması gerektiğini söylediler. Onun için de para verdim ama yıllar geçti yine de çıkmadı kimlik. Benim babam 2 erkek çocuğunun kimliğini çıkartmış biz 6 kız kardeşin kimliğini çıkartmamış. Benim kimliğim yok, çocuklarımın da kimliği yok. Eşim de onlara kimlik çıkartmadı. Şeker ve tansiyon hastasıyım ancak hastaneye gidemiyorum. Komşudan ilaç getiriyorum onu içiyorum. Biz kimlik istiyoruz” diye konuştu.

18 yaşındaki Kenan ise kimliği olmadığı için askere gidemediğini belirterek, “Yaşım 18, askere gidemiyorum. Doktora ve okula da gidemiyorum. Babam kimlik çıkartmadı. Okula ve askere gideceğim. Kimlik istiyorum” dedi.



“Hayvanların kimliği var, bizim yok”

16 yaşındaki Sevda da yetkililere seslenerek kimlik istedi. Genç kız, hayvanların bile kimliğinin olduğunu söyleyerek, babasının kimliğini çıkartmadığını söyledi. Genç kız, “İneklerin, kedi ve köpeklerin bile kimliği var ama bizim kimliğimiz yok. Lütfen yardım edin ve kimliğimizi çıkartın. Okula ve hastaneye gidemiyorum. Okumak, öğretmen olmak istiyorum. Ben okumadım, çocuklar okusun” ifadelerini kullandı.

Ailenin en küçük çocuğu Cengiz ise kimliği olmadığı için okula gidemediğini ve okula gidip büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyledi.



“Çocuklar okula gidemiyor”

Kimliksiz Sabiha'nın kız kardeşinin kocası Kadir Beyaz ise kayınbabasının sadece 2 erkek kardeşe kimlik çıkarttığını anlattı. Beyaz, “Zamanında 2 erkek kardeş için babası kimlik çıkartmış. Ancak 6 kız kardeşe kimlik çıkartmamış. Ben kendi eşimle evlenirken onu kendi amcamın kızı gösterdim, öyle kimlik çıkarttırdım. Baldızımın ise durumu halen böyle sürüyor. Eşi de cezaevinde olduğu için kimse ilgilenemiyor. Kan verdi, kanlar uyuşuyor ama yine de kimlik çıkmadı. Çocuklar okula gidemiyor, okuma yazmaları yok. Gerekenin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.