Girişimcilik fikirleri yarıştı Yarışmayı, geçmiş ve gelecek arasında zaman tünelini oluşturup sanat ve eğlence sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen projesiyle “Sıfırdan Bire” adlı ekip kazandı

Seyhan Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Girişimcilik Kulübü işbirliği ile organize edilen girişimcilik ve iş fikri geliştirme temalı “Hatch Adana “ etkinliği “Farklı Düşün, Kabuğunu Kır ve Uç” sloganıyla gerçekleştirildi.

Seyhan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde (SEYTİM) üç gün süren girişimcilik kampı ve yarışmasında, fikirler etrafında oluşturulan 37 ekip, aldıkları eğitimler ve alanında uzman mentör destekleri ile 56 saat içerisinde ürettikleri iş fikirleri üzerinde çalışıp bir prototip, demo ve pitching sunumu hazırladı.

Ekipler, üç günün sonunda projeleriyle ilgili sunumlarını Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ÇÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Selçuk Çolak, ÇÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zeynel Cebeci, KOSGEB Adana Genel Müdürü Mehmet Eren, Seyhan İmar A.Ş. Genel Müdürü Serhat Kanepeci, TÜYAFED Adana İl Başkanı Mehmet Ali Altun, TÜYAFED Yazılım Komitesi Başkanı Yusuf Şahin, Yazılım ve Bilim Komitesi Başkanı Bülent Aladağ, TÜSEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu, ABİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tok’tan oluşan jüriye yaptı.



Kazanan "Sıfırdan Bire" ekibi

Halk oylamasının da yapıldığı yarışmayı, geçmiş ve gelecek arasında zaman tünelini oluşturup sanat ve eğlence sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen projesiyle “Sıfırdan Bire” adlı ekip kazandı.

Ekibe ödülünü takdim eden Başkan Akay, geride kalan 3 yıllık görev süresi içerisinde hiç yaşamadığı duyguları yaşadığını dile getirdi. Akay, “Bütün isteğim gençlerimizin bugüne ve yarına egemen olması, bugünümüzü ve geleceğimizi gençlerin yönetmesi. Bu düşüncemin gerçekleşebilmesi için gençlerin çağın bütün gereklerine ve bütün yeniliklerine uymasıyla mümkün ancak. Tabii bu, çok çalışmayı, çok düşünmeyi ve birlikte çalışmayı gerektiren bir şey. Burada zaten sizler bunu başardınız. Bana verilen görev burada birinciyi açıklamak ama siz hepiniz birincisiniz” dedi.



Projeyi gerçeğe dönüştürme sözü

Hatch Adana etkinliğiyle bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Başkan Akay, “İlk defa böyle bir süreç yaşadık. Önümüzdeki günlerde bunların çok daha yaygınlaşacağını, gelişeceğini adım gibi biliyorum. Bu mutlaka olacak. Çünkü hepinizin gözlerinden belli oluyor bu zaten. Hepinizi kutluyor ve hepinize teşekkür ediyorum” diyerek, “Sıfırdan Bire” ekibinden projelerini gerçeğe dönüştürme sözü aldı.

Yarışmanın ikincisi oyuncuların duygularına hitap edip onlara özgürlükçü bir deneyim sunan PC tabanlı oyunların üretimini hedefleyen projesiyle “Ultima Stella” ekibi oldu.

Sualtı teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedefleyen projesiyle “Pruva” ve görme engelli bireylerin beyaz bastona olan ihtiyacını ortadan kaldırmaya yönelik olarak, engelleri ve muhtemel çarpışmaları algılayabilen bir kafa bandı tasarımı projesiyle “Unity” ekibi üçüncülük ödülünü paylaştı.

Yarışmada birinci olan ekibe 15.000 TL, ikinci olan ekibe 10.000 TL ve üçüncü olan ekiplere 5.000 TL para ödülü verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.