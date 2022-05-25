Şiddet uyguladığı kadın için 'Sevgiliydik' dedi, tutuklandı



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide Uyarlar´a (42) cinsel saldırıya kalkıştığı, taciz ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan K. (45), tutuklandı. Gökhan K.´nin, ifadesinde, Uyarlar ile sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini sadece kavga ettiklerini öne sürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul´da şirkette genel koordinatör olan Fide Uyarlar, babası rahatsızlanınca Adana´ya gelip, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi´ndeki apartman dairesine yerleşti. 1 yıl önce apartman bahçesinde köpeklerini gezdiren Uyarlar, aynı sitede oturan Gökhan K. ile tanıştı. Uyarlar, iddiaya göre, bir süre sonra arkadaşlık yaşadığı Gökhan K.´nin tacizine uğradı. Eve giren Gökhan K., Uyarlar'ı günlerce alıkoyup, kolunu kırdı. Uyarlar, korktuğu için Gökhan K.´den şikayetçi olmadı.

Gökhan K., takip ettiği Uyarlar´ı apartmanın asansörüne binerken yakalayıp, cinsel saldırıya kalkıştı. Uyarlar, kurtulmak için tokat atsa da Gökhan K. de asansöre bindi. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Uyarlar, gece boyunca şiddete uğradığı iddiasıyla polise giderek, Gökhan K.´den şikayetçi oldu. Gökhan K. de kendisine tokat attığı için Fide Uyarlar´dan şikayetçi oldu. Uyarlar, kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan K. ile uzlaştı.

ZORLA EVİNE GİRİP, DÖVDÜ

Son olarak Gökhan K., 22 Mayıs günü yan daireden balkonuna geçip, Fide Uyarlar´ın evine zorla girdi. Gökhan K., Uyarlar´ı dövdü, yine cinsel saldırıya kalkıştı. Bu anlar, Uyarlar´ın evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Gökhan K., evden ayrılınca Uyarlar da elindeki görüntülerle polise giderek, bir kez daha şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine, Gökhan K.´yi evine yaptığı baskında gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Gökhan K.´nin, ifadesinde, Fide Uyarlar ile sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini sadece kavga ettiklerini öne sürdüğü ortaya çıktı. Uyarlar´ın ise sevgili olmadıklarını iddia ederek, "Bahçede birkaç kez selamlaştıktan sonra tanışıp, arkadaş olduk. Bana evlenme teklifi etti. Kabul etmeyince çılgına döndü ve bana musallat oldu. 11 ay boyunca hayatımı zindana çevirdi" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K., çıkarıldığı hakimlikçe 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'alıkoyma', 'taciz', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-05-25 11:44:48



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