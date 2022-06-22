Yüzünü ve plakayı maske ile gizleyip, havaya ateş açan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da bindikleri motosikletin plakasını ve yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip, tabanca ile havaya ateş açan şüphelilerden biri, polisin takibi sonucu iki müstakil binanın duvarları arasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin "Nereye sıkacaktınız" sorusuna "Sana" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Saat 03.30 sırasında merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, cerrahi maske takan iki şüphelinin, aynı maskeyle plakasını gizledikleri motosiklet üzerinde tabancayla havaya ateş ederek ilerlediğini fark etti. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler, kaçmaya başladı. Orhan Kemal Bulvarı'ndan Sarıçam Mahallesi ara sokaklarına geçen iki şüpheli, motosikleti devirip, yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerden birinin hurda deposu olarak kullanılan müstakil bir binaya girdiğini belirleyen polis ekipleri, deponun çevresini sardı. Depo ile arkasındaki müstakil evin duvarları arasına gizlenmeye çalışan şüpheli, kıskıvrak yakalandı. Polis aracına bindirilen ismi öğrenilemeyen şüpheli, gazetecilerin "Nereye sıkacaktın" sorusuna ise "Sana" diye cevap verdi.

TABANCA, MOTOSİKLETİN ALTINDA ÇIKTI

Plakası maske ile gizlenmiş motosikletin çevresinde incelemede bulunan polis, şüphelilerin havaya ateş açtığı tabancayı motosikletin altında buldu. Ele geçirilen tabanca ve gözaltına alınan şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilere ait motosiklet ise polis merkezinin bahçesine çekildi. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-06-22 05:25:42



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