Çocuklara çevre ve tarım eğitimleri

Adana'da çevre ve iklim değişikliği konularına odaklanan “Geleceğimi Çöpe Atma” projesinde çocuklara yönelik iklim eğitimleri ve iyi tarım uygulamaları tamamlandı.

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği’nin “Geleceğimi Çöpe Atma” projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği “Çocuklar İçin İklim Eğitimi” toplantıları proje eğitmeni Melike Selin Durmaz Ekenler’in, “İyi Tarım Uygulamaları” da Prof. Dr. Nurgül Türemiş’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Adana’nın çeşitli mahallelerinden 40'ın üstünde çocuğun katılımıyla Seyhan Belediyesi Yeşilevler ve Fatih Bilgi Evleri’nde gerçekleşen eğitimlerde, proje katılımcısı 1115 yaş aralığındaki çocuklara çevre sorunları ve iklim değişikliğiyle ilgili temel bilgileri aktarılırken, bilgileri pekiştirmek için de tarım uygulamaları gerçekleştirildi.

İklim eğitimlerinde iklim ve ekolojiye dair temel kavramlar, ekoloji ilkeleri ve yaşam döngüleri, ekolojik okuryazarlık, iklim eylemliliği, Adana’daki ve bölgedeki çevre sorunları konularında katılımcı çocuklara bilgi aktarıldı.

Geziler, oyunlar, çevre gözlem günlüğü tutulması, eğitici videoların gösterimi ve tartışılması gibi faaliyetlerle çocukların iklim değişikliğine ilişkin farkındalıkları artırıldı. Eğitim süreci boyunca ekoloji ve çevre alanında öne çıkan uluslararası ve ulusal sivil toplum örgütleriyle çalışmalarıyla ilgili bilgiler de verildi.

Çalışmalar çerçevesinde ayrıca Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi gezisi de yapıldı.

Teorik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen iyi tarım uygulamalarında çocuklara sebze meyve ekimleriyle beraber iyi tarım, organik tarım, kompost gübre üretimi, toprak, su döngüsü hakkında bilgiler verilerek Bokashi kompost uygulaması yapıldı.

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