BM Kadın Birimi, atölye çalışması Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve belediye üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmasına yönelik faaliyetlerde, erkeklerin ve erkek çocuklarının katılımını hedefliyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Adana Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticilerine yönelik Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı konulu atölye çalışması düzenledi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi/ UN Women) Adana Büyükşehir Belediyesi ile Erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine katılımını sağlamak için atölye çalışması gerçekleştiriyor. Bugün başlayan ve iki gün sürecek çalışmaların ilk günü etkili konuşmalar, sunumlar, atölyeler yapıldı.

Çalışmalarda özellikle belediye erkek çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında erkek ve erkek çocuklarının rolü hakkında farkındalıklarını artırmayı hedeflerken, eşitlik için gereken toplumsal dönüşüm adına erkeklerin neler yapabileceği üzerinde duruldu. Atölye çalışmasında BM Kadın Birimi’nin teknik desteği ile uygulanacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek katılımını teşvik edecek belediye hizmetleri için bir yol haritası ortaya çıkarıldı.

Erkeklerin ve erkek çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki rol ve önemine değinen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Toplumsal eşitliğin sağlanması, kadınerkek eşitliğinin oluşması için Seyhan Belediye Başkanlığı’ndan bu yana artan çalışma ivmemiz var. Büyükşehir’de de bu işlerle ilgili önemli adımlar atıyoruz. Çok fazla yerde olmayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nı kurduk. BM Kadın Birimi ve diğer paydaşlarla birlikte çalışma zemini oluşturmak çok önemliydi. Geleneksel davranışların eşitsizliği nasıl oluşturduğu, erkeklerin ayrıcalıklı olduğu toplum yapısının ne tür sonuçlara yol açtığı tartışılacak. Erkeklerin ve erkek çocuklarının eşitlikçi rolleri benimsemeye yönlendirecek atölye çalışmaları planlanmaktadır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay da, sonuç alınması için toplumsal aktörlerin iş birliğinin önemine dikkat çekti. Dolançay, “Üniversitelerle, sivil toplumla, Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle, Adana’da yaşayan her bir bireyle toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planımızın hedeflerinden biri de erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı ve dönüşümün birer parçası olmaları” diye konuştu.



Eşitlik için erkekler dayanışma içinde olmalı

BM Kadın Birimi Çocuk YaştaErken ve Zorla Evlilikler Proje Koordinatörü Duygu Erseçen toplumsal cinsiyet eşitliğine erkek katılımının, eşit bir geleceğin inşasında önemli bir bileşen olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Geleneksel ve kalıplaşmış norm ve yargılar, erkeklere ve erkek çocuklarına atanmış roller günümüzde yaşadığımız eşitsizliklerin temelinde yatıyor. Erkekler sadece erkek oldukları için sahip oldukları ayrıcalıkları fark etmeli ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadınlarla dayanışma içinde olmalı. Eşitsizliklere sebep olan davranışların herkes tarafından fark edilmesi ve ortadan kaldırılması için belediyelerin önemli bir rolü var. Bu nedenle belediye hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olması ve erkek katılımını hedeflemesi değerli. Bu atölye çalışmasıyla amacımız erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı hakkında Adana için bir yol haritası oluşturmak.”

Atölye çalışmasında geleneksel norm ve kalıp yargıların erkekliği nasıl oluşturduğu ve bu durumun eşitsizliklere nasıl sebep olduğu tartışılırken erkeklerin cinsiyetlerinden ötürü sahip oldukları ayrıcalıklara da değinildi. Belediye başkanı ve üst düzey yöneticiler hem belediyenin içinde hem de özellikle dezavantajlı bölgelerdeki erkekler ve erkek çocuklarıyla ne tür çalışmalar yapılabileceğine dair istişarede bulundu.

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