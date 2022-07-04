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Bir zamanların pamuk diyarı artık tropik meyvelerle anılıyor Çukurova tropikleşiyor, ürün çeşitliliği değişiyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Hem tarım sistemleri gelişti hem de iklim değişikliğinin sebebiyle çiftçiler daha kazançlı ürünlere yöneldi” Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Yılmaz: “Şu anda ısınıyoruz ve bunu meyve çeşitlerinde görüyoruz”

İHA

Bir zamanların pamuk diyarı artık tropik meyvelerle anılıyor Çukurova tropikleşiyor, ürün çeşitliliği değişiyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Hem tarım sistemleri gelişti hem de iklim değişikliğinin sebebiyle çiftçiler daha kazançlı ürünlere yöneldi” Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Yılmaz: “Şu anda ısınıyoruz ve bunu meyve çeşitlerinde görüyoruz”

Türkiye’nin en erkenci sebze ve meyvesinin yetiştiği Adana’da iklimle birlikte ürün çeşitliliği değişti. Bir zamanlar pamuk ve buğday diyarı olan Adana, artık tropik meyvelerle ekonomiye katkı sunuyor.
Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı. Adana, artık tropik ürünlerle de ekonomiye katkı sunuyor. İlk olarak muz ile tropik meyve üretimine başlayan çiftçiler daha sonra sırasıyla avokado, ejder meyvesi, kivi yetiştirdi.
Bu ürünlerde hem iklim değişikliği hem de gelişen tarım sistemleri sayesinde para kazanan çiftçiler son olarak da Karataş ilçesinde 10 dönüm alana yaban mersini serası kurdu. Kilogram fiyatı marketlerde 120 liradan satılan yaban mersininin de ekim alanlarının gelecek senelerde artması bekleniyor.

“Ekim alanı artınca pazar da genişleyecek”
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova’da tropik ürün ekim alanlarının genişlediğini söyledi. Yaban mersini meyvesinin de Çukurova bölgesine adapte olduğunu anlatan Doğan, “Yaban mersininin ekonomik değeri yüksek ancak halk arasında bilinmediği için şu anda satışında zorlanıyoruz. Marketlerde kilogramı 120 liradan alıcı buluyor. Ekim alanı ne kadar artarsa pazar da o kadar genişleyecek, ihracat olacak” diye konuştu.

“Tropikal ürünler çoğalmakta”
Adana’nın eskiden pamuk ağalarıyla anıldığını belirten Doğan, “Eskiden sadece pamuk, buğday, kavun ve karpuz gibi ürünler vardı. Şu anda Adana’da yılın 365 günü ekim, dikim ve hasat var. Adana eskiden pamuk ağalarıyla anılırdı artık pamuk, buğday, mısır ve narenciyenin yanında tropikal ürünler çoğalmakta. Hem tarım sistemleri gelişti hem de iklim değişikliğinin sebebiyle çiftçiler daha kazançlı ürünlere yöneldi” ifadelerini kullandı.

“1015 sene önce görmediğimiz türler artık üretiliyor”
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Yılmaz ise 1015 sene önce yetişmez denilen meyvelerin artık Çukurova’da yetiştiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Bu iklim değişikliğinin etkisiyle tarımda da değişiklikler başladı. Bazı ürünlerin yetiştiriciliği sıkıntılıyken artık bu ürünlerin ovamızda yetiştiğini görüyoruz. Ekolojik anlamda bu ürünler sıkıntı yaşamamaya başladı. Bütün ürünlerin de ovamızda yetişeceği anlamına gelmiyor. Şu anda avokado revaçta. Gitgide de artıyor. Ejder meyvesi de şuanda ovamıza adapte olan meyvelerden birisi. Bunlarla birlikte az düzeyde de olsa tropik meyvelerimiz var. Bunların da ovaya girmeden önce adaptasyon çalışmalarının yapılmasında faydası var. Her ne kadar küresel ısınma var desek de bazen çok düşük sıcaklıkları görebiliyoruz. Geçen Mart ayında da bunu gördük. Şu anda ısınıyoruz. Bunu meyve çeşitlerinde de görüyoruz. 1015 sene önce görmediğimiz meyve türlerini artık iklim değişikliğiyle birlikte görüyoruz. İklimle birlikte ürünlerimiz de değişiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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