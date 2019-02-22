Adana’da zabıta ekipleri kent genelinde yabancı tabela operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda kanun gereği yüzde 75’i Türkçe olmayan tabelalar tek tek sökülerek iş yeri sahipleri uyarıldı.

POSTERLER DE SÖKÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekiplerince Türkçe'nin korunması kanununa istinaden ve yoğun ihbarlar nedeniyle operasyon düzenlendi. Kent genelinde çoğunluğu Suriyelilere ait iş yerlerindeki yabancı tabela, afiş ve posterler söküldü.

YÜZDE 75'İ TÜRKÇE OLMAYAN İNDİRİLDİ

Merkez Yüreğir ilçesi ve Seyhan ilçelerine bağlı, Saydam Caddesi, İbrahim Tatlıses Bulvarı, Eminağa Caddesi ve Süleyman Vahit Caddesi'nde denetim yapan zabıta ekipleri, standartlar gereği yüzde 75’i Türkçe olmayan tabela ve afişleri söktü. Zabıta ekiplerince yapılan operasyon sırasında işyeri sahiplerine, bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

"BU KANUNSUZ BİR İŞTİR"

Zabıta tarafından gerçekleştirilen operasyona destek veren Bahçelievler Muhtarı Mehmet Özden, “Arapça tabelaların sökümü konusunda zabıta personellerine teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki diğer esnafımız çok büyük mağduriyet yaşıyorlar. Yasal olarak Arapça tabela asılması uygun olursa assınlar ama bu kanunsuz bir iş o yüzden kaldırılması doğru” diye konuştu. Sökülen afiş ve tabelalar zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere Zabıta Daire Başkanlığına götürüldü.

YENİ AÇILACAK İŞYERLERİNE VERİLMEYECEK

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Arapça yazılı tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Mardin’de Suriyelilerin yoğun olduğu Kızıltepe ilçesinde Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerinde kullanılan Arapça tabela, led ışık, posterler ve yazılar Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipler tarafından söküldü. Ekipler ilçe genelinde çalışmalarına başlarken uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. Yeni açılacak iş yerlerinde de Arapça yazılara izin verilmeyeceği belirtildi.