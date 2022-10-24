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Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti

Acılısı Adana, acısızı ise Urfa diye tabir edilen kebap, iki kent arasında rekabete yol açıyor. Şanlıurfalı ustalar kıymayı sadece tuzla harmanlarken Adanalı ustalar harca tercihen kapya biber ile toz kırmızı biber de ekliyor

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AA
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    Yaygın olarak acılısı Adana, acısızı ise Urfa diye tabir edilen kıyma kebabı, adını aldığı iki kent arasında lezzet rekabeti yaşatıyor. AA'nın haberine göre Adana'da ustalar, günlük aldıkları erkek kuzu etini zırh tabir edilen büyük bıçaktan geçirip, tuz ve toz kırmızı biber ile yoğurduktan sonra elde ettiği kıymayı şişlere takıyor.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    Şanlıurfalı ustalar ise erkek kuzu etini çift zırh ile kıyma haline getiriyor, içerisine sadece tuz ekledikten sonra şişe geçiriyor. Mangal ateşinde pişirilen kebap, Adana'da közlenmiş biber, domates, yeşillik ve salata ile Şanlıurfa'da ise biber, soğan ve yeşillikle servis ediliyor.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    İki kent arasında rekabet yaşatan, kendine has farklı lezzetlere sahip Adana kebabı ve Urfa kebabı, beğeniyle tüketiliyor.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    "UZUN ZAMANDIR REKABET VAR"

    Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Adana kebabının, Toros Dağları'nda yetişen bir yaşını geçmemiş kuzudan yapıldığını söyledi.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    Kuzuların kaburga ve but etinin kullanıldığını belirten Serttaş, "Yüzde 40'ı yağ, yüzde 60'ı kırmızı ettir. Yağı, kaburgadan dengeleyemediğimizde kuyruk yağı kullanırız. Urfa kebabında sadece tuz kullanılır, Adana kebabında toz biber kullanırız ve rengi biraz daha kırmızıya çalar. Bizim şişlerimiz de farklı. Urfa kebabının şişi kalın, bizim yayvandır. Sunumu yaparken pişmiş domates ve biber kullanırız. Ben tercih yapacaksam Adana kebabını seçerim. Ben bu lezzetle büyüdüm. Adana kebabını damak tadım daha çok benimsiyor" diye konuştu.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    Serttaş, ustalar arasında da rekabet olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Urfa kebabı ile Adana kebabı arasında uzun zamandır rekabet var. Bu rekabetler farklı yerlere gitmeye başlayınca, yaklaşık 2 yıl önce Urfalı kebapçı arkadaşlarımızla Gaziantep'te buluştuk. İki kentin arasındaki farkı göstermek istedik. Yöresel bir lezzet. Urfa kebabının ayrı, Adana kebabının ayrı ve kendine has bir lezzeti var. Arasındaki fark ise sadece bizim kebabımızda toz biber var. Adana kebabına tercihen kapya biberi de koyuyoruz. Bu konuyu Gaziantep'te tatlıya bağladık. Bu Türk mutfağımızın zenginliği. Bu yöresel bir lezzet değil, yöresel bir zenginliktir."
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    "ADANA KEBABI BİR NUMARA"

    Kebap ustası Cevat Dargın da "Adana sıcağında işimizi aşkla yapmaya çalışıyoruz. Bu işten zevk almamız lazım yoksa Adana sıcağında yapamayız. Müşterilerimize en iyi kebabı sunabilmek için yoğun mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    Vatandaşlardan Hüseyin Erkan Kaya ise Adana kebabını tercih ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

    "En güzeli Adana kebabı. Urfalı ustalar kendi kebaplarının daha iyi olduğunu söylüyor ama bizim için Adana kebabı bir numara. Şanlıurfa'da da kebap yedim, Adana kebabı gibi değil. Etin tadı bile daha farklı. Ailecek severek yiyoruz. Adana kebap, Adana'mız için vazgeçilmez."
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    "ŞANLIURFA DENİLİNCE KEBAP AKLA GELİR"

    Şanlıurfa Lokantacılar, Köfteci ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Şakak da Urfa kebabının Siverek ve Viranşehir ilçelerinin kırsal bölgelerinde yetiştirilen erkek kuzuların etinden yapıldığını ifade etti.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    Her yörenin kendine özgü kebabının bulunduğunu belirten Şakak, şunları söyledi:

    "Şanlıurfa denilince kebap akla gelir. Urfa kebabı bizim 'Hüllük' veya 'Arabi' dediğimiz uzun boylu erkek kuzularımızın etinden yapılıyor. Karacadağ eteklerinde yetiştirilen, tuz yedirilmiş erkek kuzuların etleri bir o kadar lezzetli oluyor. Et bir gün dinlendirildikten sonra çift zırhla çekiliyor. Urfa kebabına tuzdan başka herhangi bir baharat ya da sebze konulmuyor. Urfa kebabının servisi koruk suyundan yapılan bostani dediğimiz salatayla olur. Bunun yanında lebeni soğuk çorbası servis edilir. Kebabımız lavaş ekmeğiyle servis edilir. Her ilin kendisine özgü damak tadı var. Bazı iller kebaba değişik baharatlar veya sebzeler ekleyebiliyor. Urfa kebabı doğal, sadece tuz konuluyor."
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    "YİYEN ETİN LEZZETİNİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE ALIYOR"

    Şanlıurfalı kebap ustası Nusret Akbaş ise Urfa kebabın en belirgin özelliğinin, çift zırhla çekilen ette sadece tuz kullanılması olduğunu dile getirdi.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    Urfa kebabının doğal ve sade olduğunu anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

    "Şanlıurfa'ya has olan sade kebap çok tercih ediliyor. En önemli özelliği sade olması, hayvanın kuyruk yağı dahi konulmuyor. Yiyenler, etin lezzetini çok güzel bir şekilde alıyor. İçine baharat girmiyor. Et, çift zırhla çekildiği için lezzeti ve kıvamı bir o kadar iyi oluyor. Dinlendirilen et daha sonra şişe geçirilip ateşle buluşuyor. Tercihine göre, kebabın yanında pişirilmiş domates, Urfa biberi ve soğan veriliyor. Adana kebabı genellikle pideyle tüketilirken biz de kebap, lavaş ekmeğiyle tüketiliyor."

     
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

    Kentte ziyaret gelen Abdullah Yüksel de Urfa kebabının lezzetinin çok farklı olduğunu belirtti.
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...
  • Acılı mı acısız mı? Adanalı ve Şanlıurfalı ustaların kebap rekabeti...

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