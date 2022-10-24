Serttaş, ustalar arasında da rekabet olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Urfa kebabı ile Adana kebabı arasında uzun zamandır rekabet var. Bu rekabetler farklı yerlere gitmeye başlayınca, yaklaşık 2 yıl önce Urfalı kebapçı arkadaşlarımızla Gaziantep'te buluştuk. İki kentin arasındaki farkı göstermek istedik. Yöresel bir lezzet. Urfa kebabının ayrı, Adana kebabının ayrı ve kendine has bir lezzeti var. Arasındaki fark ise sadece bizim kebabımızda toz biber var. Adana kebabına tercihen kapya biberi de koyuyoruz. Bu konuyu Gaziantep'te tatlıya bağladık. Bu Türk mutfağımızın zenginliği. Bu yöresel bir lezzet değil, yöresel bir zenginliktir."