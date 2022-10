Urfa kebabının doğal ve sade olduğunu anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'ya has olan sade kebap çok tercih ediliyor. En önemli özelliği sade olması, hayvanın kuyruk yağı dahi konulmuyor. Yiyenler, etin lezzetini çok güzel bir şekilde alıyor. İçine baharat girmiyor. Et, çift zırhla çekildiği için lezzeti ve kıvamı bir o kadar iyi oluyor. Dinlendirilen et daha sonra şişe geçirilip ateşle buluşuyor. Tercihine göre, kebabın yanında pişirilmiş domates, Urfa biberi ve soğan veriliyor. Adana kebabı genellikle pideyle tüketilirken biz de kebap, lavaş ekmeğiyle tüketiliyor."