Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Adana’nın gizli cenneti: Nergis Adası

Adana'da 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen Akyatan Lagünü içerisinde bulunan Nergis Adası görsel şöleniyle görenleri hayran bırakıyor

Adana’nın gizli cenneti: Nergis Adası
İHA

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve geçen yıl 41 türden 125 bin 936 kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye'deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor.

İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya sadece tekneyle gidilebiliyor.

Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar ocak ve şubat aylarında çiçekleri görmek için adaya gidiyor.

İHA da tekneyle adaya giderek görsel şölen sunan ‘Nergis Adası’nı görüntüledi.

“GÖZLERİME İNANAMADIM”

İçerisinde milyonlarca nergis çiçeği bulunan ada görenleri etkiliyor.

Fotoğrafçı Gamze Bozkaya, ‘Nergis Adası’nın tanıtımının yapılması gerektiğini ifade ederek, “Adana’nın gezilecek turistik ve tarihi yerleri araştırırken 3 yıl önce burada bir ‘Nergis Adası’ olduğunu öğrendim. Gidip kendim görmek istedim ve geldiğimde gözlerime inanamadım. Burası Akyatan Lagünü’nün tam ortasında yer alıyor. Burada flamingolar başta olmak üzere kuşların yanı sıra ‘Nergis Adası’nın da olduğunu artık ülkemizin bilmesi gerekiyor. Bu çiçeği dışarı da koklaması 1, demeti 5 TL. Böyle bir adanın olması Adanalılar için büyük bir şans” diye konuştu.

“MUHTEŞEM BİR YER”

Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği Müdürü Ayfun Kaplan ise adanın tanıtımı için gereken çabayı gösterdiklerini söyleyerek, “Burası muhteşem bir yer. Çok yakın zaman içerisinde burasının Adana’nın tanıtımında çok önemli bir yer alacağına inanıyoruz” dedi.

Babasıyla adaya gelen Naz Yılmaz (4) isimli kız ise adayı çok beğendiğini söyledi.

Ailesiyle adaya gelen Rabia Çetin (5) ise adada arkadaşlarıyla oyun oynadığını adanın çok güzel olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kütahya’da nesli tehlikede olan su samuruna rastlandı
YAŞAMKütahya’da rastlandı... Nesli tehlikede!
Türkiye'de nadir görülüyor... Sahile akın ettiler - Haberler
YAŞAMTürkiye'de nadir görülüyor... Sahile akın ettiler
Süper Loto sonuçları 23 Şubat 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM23 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları
Danimarkalı öğretmen Eldina Jaganjac cımbızı hayatından çıkardı
YAŞAM"Umurumda değilsiniz" dedi! Cımbızı hayatından ...
22-28 Şubat haftalık burç yorumları ve Dolunay'ın etkileri - Haberler
YAŞAMBaşak burcundaki Dolunay'da düzen geliyor!
Günlük burç yorumları! 24 Şubat 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 23 Şubat - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 23 Şubat!
Adem amca, dostu Yaren leyleği bekliyor
YAŞAMAdem amca, dostu Yaren leyleği bekliyor
Sibirya soğukları şelaleyi dondurdu, dev sarkıtlar şölen sundu
YAŞAMSibirya soğukları şelaleyi dondurdu!
Türk akademisyen kum kriketini dünyaya tanıtıyor
YAŞAM20 yıl önce ispatlamıştı... Özellikleri dikkat ...