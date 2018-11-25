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Adapazarı'nda 72 yaşındaki Sümeyye Teyze herkesi duygulandırdı

Kadınların eğitim hakkının elinden alınmasıyla ilgili olarak eşiyle yaşadığı bir olayı anlatan 72 yaşındaki Sümeyye Teyze, anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı

25.11.2018 - 10:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sakarya’nın Adapazarı İlçesinde bulunan Adapazarı Garı önünde Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Kadın Kolları ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen programda yoldan geçerken gelip eşiyle yaşadığı bir anısını anlatan 72 yaşındaki Sümeyye Teyze, herkesi duygulandırdı.

CHP Sakarya İl Kadın Kolları ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Adapazarı Tren Garı önünde 2014 yılında kaldırılan Ada Ekspresi’nin tekrar şehir merkezine gelmesi için düzenlenen basın açıklamasında 24 Kasım Öğretmenler Günü ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü anıldı. CHP İl Başkanı Erdoğan Isır’ın yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ile çok sayıda CHP’li ve vatandaş katıldı.

“BİR ÇOĞUMUZUN HATIRASI VAR”
Açılış konuşmasında önce 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Azize Çeroğlu, “Bugün burada Ada Ekspresinin şehrimize geri gelmesi için başlattığımız çalışmamızın 2’nci haftasındayız. Bizler burada şehrimizin sadece lojistik ihtiyacını karşılamayan aynı zamanda Sakarya’nın tarihi geçmişiyle arasındaki bağdır. Bunun Sakaryalıların elinden alınmasına engel olacağız” ifadelerini kullanırken CHP İl Başkanı Erdoğan Isır ise, “Burada bir çoğumuzun hatırası var. Buranın yok olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“TEK YUMRUK OLALIM”
Açıklamanın devamında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma gününe değinen Azize Çeroğlu’nun konuşması sırasında yoldan geçen ve topluluğu gören 72 yaşındaki Sümeyye Teyze, Azize Çeroğlu’ndan mikrofonu alarak, “Bakın kimseniz yok, buraya gelmişsiniz ama kimse gelmemiş. Şuraya dikilip bir üst geçit isteyelim. Ben Denizli Çivriği’denim, insanlarımız bir araya gelmiyor. Bakın kimsemiz yok, toplumumuz yok. Kadınlarda, erkeklerde toplanmıyor; tek yumruk olup dünyayı kurtarın” ifadelerini kullandı.

AZMİ HAYRAN BIRAKTI
Kadınların eğitim hakkının elinden alınmasıyla ilgili olarak eşiyle yaşadığı bir olayı anlatan 72 yaşındaki Sümeyye Teyze, “Benim beyim vardı, 25 sene önce okuma yazmam yokken okula gitmek istedim ama çocuklar var diye okutmadı beni. Bundan 4 ila 5 yıl önce beyime bir yazı gösterip ‘bu ne?’ diye sordum o da bana senin aklın ermez dedi. Bende azmedip okula gidip okuma yazma öğrendim, sonra beyimin karşısına geçip güzel güzel yazılanları okudum onunda gözüne soktum” şeklinde konuştu. 72 yaşındaki Sümeyye Teyze’nin konuşması ardından açıklamaya katılanlar alkışlarken bazı katılımcılar ise sarılarak konuşması için teşekkür etti.

Programın sonunda emekli öğretmen Tahsin Çelik, yıllar önce öğrencileri için yazdığı bir şiiri okurken yapılan basın açıklamasına Sümeyye Teyze’nin konuşması damgasını vurdu.

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