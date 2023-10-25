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        Haberler Ekonomi Girişimcilik AdCreative.ai İnventram'dan yatırım aldı - Girişimcilik Haberleri

        AdCreative.ai İnventram'dan yatırım aldı

        Koç Holding, girişim sermayesi şirketi İnventram liderliğinde, yapay zekâ ve pazarlama teknolojileri şirketi AdCreative.ai'a yatırım yaptı. İnventram CEO'su Cem Soysal, yatırıma ilişkin olarak, "Çatı şirketimiz Koç Holding işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz yatırımların sayısı 11'e ulaştı. Yeni stratejimizle, hızlı büyüme potansiyeli olan girişimleri merkeze alıyor ve doğru yatırımlarla küresel pazardaki payımızı da artırmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 13:35 Güncelleme: 25.10.2023 - 13:35
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        'Koç'tan yapay zeka yatırımı!
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        Koç Holding, bünyesindeki girişim sermayesi şirketi İnventram’ın liderlik ettiği süreçte, Fransa merkezli yapay zekâ ve pazarlama teknolojileri şirketi AdCreative.ai’a yatırım yaptığını açıkladı.

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        Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan İnventram CEO’su Cem Soysal, "Küresel pazarlarda başarıya ulaşan hizmet olarak yazılım (SaaS) girişimlerini yakından takip ediyoruz. Tufan Gök, Tarık İnce ve Yusuf Kaya’nın, rekabetin giderek arttığı pazarlama süreçlerinde verimliliği artıracak teknolojiler geliştirmek için kurduğu AdCreative.ai şirketini portföyümüze kattık. Üretken yapay zekâ kavramının gerçek dünya senaryolarına uyarlandığı bu dönemde, şirketimizin vizyonuyla uyumlu bir adım attığımıza inanıyoruz" dedi.

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        Soysal, "AdCreative.ai ile birlikte çatı şirketimiz Koç Holding işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz yatırımların sayısı 11’e ulaştı. Yeni stratejimizle, hızlı büyüme potansiyeli olan girişimlere odaklanıyor ve doğru yatırımlarla küresel pazardaki payımızı da artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yeni dönemde SaaS, fintek, veri analitiği, medikal teknolojiler ve oyun girişimlerini odaklarına aldıklarını da aktaran Soysal, "Her zaman olduğu gibi çeşitli dikeylerle sınırlı kalmayarak teknoloji ve inovasyonun her alanında fırsatları yakalamaya devam edecek, yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        Yapılan açıklamaya göre, 2018’de Fransa’da faaliyete başlayan AdCreative.ai, yapay zekânın desteğiyle marka ve ajanslara reklam materyalleri ve sosyal medya içerikleri oluşturma yetkinliklerini sunmak için kuruldu.

        Bugün Paris, İstanbul ve Kazablanka’daki ofisleriyle faaliyet gösteren şirket, kurumsal çözümlerin bağımsız kullanıcı değerlendirmeleriyle sıralandığı G2 platformunda 'dünya çapında en hızlı büyüyen üçüncü ürün' olarak tanımlandı.

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