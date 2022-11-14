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Haberler Dünyadan Adele sesini 9 milyon liralık teknolojiyle koruyacak - Magazin haberleri
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Adele sesini 9 milyon liralık teknolojiyle koruyacak

Ocak ayında sadece 24 saat kala ertelediği Las Vegas konser serisine başlamaya hazırlanan Adele, sesini korumak için 400 bin sterlinlik (yaklaşık 9 milyon lira) bir teknoloji kullanacak

Adele sesini 9 milyon liralık teknolojiyle koruyacak - Magazin haberleri
Sesini 9 milyon liralık teknolojiyle koruyacak
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HABERTURK.COM

Adele, sahneye çıkmasından sadece 24 saat önce ertelenen 'Weekends with Adele' adlı Las vegas konser serisine başlıyor. 18 Kasım'da başlayacak gösteriler için çalışmaya başlayan ünlü şarkıcı, sesini korumak için son derece ciddi hazırlıklar yapıyor. Adele'in sesini korumak için 400 bin sterlinlik (yaklaşık 9 milyon lira) bir teknoloji kullanacağı öğrenildi.

"SESİNİ KORUMAK İÇİN MÜMKÜN OLAN EN İYİ HAVAYI ALIYOR"

Şakıcıya yakın bir kaynak, "The Mirror"a konuştu ve, "Daha önce kurulmuş karmaşık sistemler vardı ancak bu gerçekten başka bir seviyede. Sistem; hazırlık odasında nem gidericiler, arıtma üniteleri, su molekülü dağıtma ve soğutma fanlarını birleştirerek ve daha sonra performans gösterdiğinde bu havayı sahneye yönlendirerek çalışır. Adele, sesini korumak için mümkün olan en iyi havayı alıyor" dedi.

AĞLAYARAK DUYURMUŞTU

Adele’in daha önce ocak ayında sahne alması beklenirken şov, ekibin Covid-19'a yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Şarkıcı, ABD'nin Las Vegas kentindeki 24 konserini süresiz ertelediğini ağlayarak duyurmuştu.

Şarkıcının duyuruyu 21 Ocak'taki ilk konserine 24 saat kala yapması hayranlarını kızdırırken, ertelemenin gerçek nedeninin Adele'in kaprisleri olduğu öne sürülmüştü.

Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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