Sesini 9 milyon liralık teknolojiyle koruyacak

Adele, sahneye çıkmasından sadece 24 saat önce ertelenen 'Weekends with Adele' adlı Las vegas konser serisine başlıyor. 18 Kasım'da başlayacak gösteriler için çalışmaya başlayan ünlü şarkıcı, sesini korumak için son derece ciddi hazırlıklar yapıyor. Adele'in sesini korumak için 400 bin sterlinlik (yaklaşık 9 milyon lira) bir teknoloji kullanacağı öğrenildi.

"SESİNİ KORUMAK İÇİN MÜMKÜN OLAN EN İYİ HAVAYI ALIYOR"

Şakıcıya yakın bir kaynak, "The Mirror"a konuştu ve, "Daha önce kurulmuş karmaşık sistemler vardı ancak bu gerçekten başka bir seviyede. Sistem; hazırlık odasında nem gidericiler, arıtma üniteleri, su molekülü dağıtma ve soğutma fanlarını birleştirerek ve daha sonra performans gösterdiğinde bu havayı sahneye yönlendirerek çalışır. Adele, sesini korumak için mümkün olan en iyi havayı alıyor" dedi.