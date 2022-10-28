Adele: İngiliz Edebiyatı eğitimi almak istiyorum

İngiliz diline karşı duyduğu tutkuyu şarkılarına da yansıttığını belirten Adele, "Keşke bu deneyimi üniversiteye gidip, yaşasaydım ama dersleri bir öğretmenle birlikte internet üzerinden alacağım" dedi.

"BENİ EDEBİYATLA O TANIŞTIRDI" DEMİŞTİ

Bu eğitimin 2025 yılı planı olduğunu da belirten Adele, yayımladığı son albümü '30'un 2021’de Londra’da verdiği ilk konserinde İngilizce öğretmeniyle sahnede bir araya gelmiş ve gözyaşlarını tutamamıştı.

Sürpriz öncesinde Adele, kendisini gençken en çok etkileyen insanın İngilizce öğretmeni McDonald olduğunu, "Sekiz yaşında okuldan ayrılmıştı. Beni edebiyatla o tanıştırdı. Her zaman İngilizceye takıntılıydım ama şimdi şarkı sözleri yazıyorum. McDonald, çok havalı ve ilgi çekiciydi. Bizi gerçekten önemserdi. İngilizce derslerimi dört gözle bekliyordum" sözleriyle ifade etmişti.

Adele, şöhretini yakalamadan önce Brit Sahne Sanatları ve Teknolojisi Okulu'ndan mezun olmuştu.