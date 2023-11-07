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        Haberler Kültür-Sanat Adem'in hikayesi 'Peripeteia'ya İtalya'dan ödül

        Adem'in hikâyesi 'Peripeteia'ya İtalya'dan ödül

        Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen'in yeni kısa filmi 'Peripeteia – Talih Dönüşü', dünyanın en eski kısa film festivallerinden biri olan Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali'nde kurmaca dalında 'En İyi Kısa Film' ödülünü aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:35
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        'Peripeteia'ya İtalya'dan ödül
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        Yapımcılığını DTM Pictures’ın, görüntü yönetmenliğini Mustafa Kuşçu’nun, müziklerini Murat Evgin'in yaptığı kısa film 'Peripeteia'; ekonomik sebepler yüzünden ailesine çöpten kağıt ve plastik toplayarak yardım eden 9 yaşındaki Adem Çeliktop'un sıradan bir gününü konu alıyor.

        BİRÇOK FESTİVALDE GÖSTERİLECEK

        Adem Çeliktop, Cafer Varlı, Baran Karadeli, Kazım Çeliktop, Tuba Şardan’ın rol aldığı 'Peripeteia', prömiyerini Cenevre’de yaptıktan sonra İsveç, Paris, Türkiye ve İtalya’da gösterildi.

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        Kısa film Kasım ayında; Türkiye'de International Crime and Punishment Film Festivali ve Kocaeli Film Festivali’nde, İtalya’da Napoli Human Rights Film Festivali’nde, Finlandiya’da Kotka Human Rights Film Festivali’nde, İsveç'te Stockholm City Film Festivali’inde, Kuzey Amerika'nın en eski Türk film festivallerinden biri olan Boston Türk Filmleri Festivali’nde gösterilecek.

        "KENDİM VE ÜLKEM ADINA ÇOK GURUR VERİCİ"

        Yönetmen ve senaryo yazarı Merve Gezen, yüzyıllık bir sinema tarihine sahip olan 74'üncü Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali’nde aldığı kurmaca dalında 'En İyi Kısa Film' ödülü için; “Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi gibi İtalyan sinemasının dünyaca ünlü yönetmenlerini ağırlamış bir festivalde filmimle ‘Kurmaca Dalında En İyi Kısa Film’ ödülünü almak kendim ve ülkem adına çok gurur verici” dedi.

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        #Peripeteia
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